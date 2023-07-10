Азербайджанские военные выстрелили в сторону рабочих на строящемся металлургическом заводе в Ерасхе. Скриншот видео wwww.youtube.com/watch&v=UTghDJrAEc

10 июля 2023, 22:39

Рабочие завода в Ерасхе подверглись обстрелу

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Азербайджанские военные выстрелили в сторону рабочих на строящемся металлургическом заводе в Ерасхе, пострадавших нет, сообщил сегодня представитель Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли строящийся армяно-американский металлургический завод в Ерасхе, сообщили в Минобороны Армении. Азербайджан отверг обвинения в обстреле. 19 июня Армения также сообщала об обстреле стройплощадки металлургического завода в Ерасхе. Стрельбу на этом участке границы начали армянские военнослужащие, отметило Минобороны Азербайджана.

3 июня министр экономики Армении сообщил, что в селе Ерасх Араратской области строится крупный армяно-американский металлургический завод. На производстве площадью 16 500 квадратных метров будет выпускаться 180 000 тонн продукции в год. 13 июня Минобороны Армении сообщило, что при обстреле села Ерасх повреждения получили строящийся металлургический комбинат и гражданский автомобиль. На следующий день ведомство заявило, что два гражданина Индии, участвовавшие в строительстве металлургического завода в Ерасхе, получили ранения при обстреле с азербайджанской стороны. Военное ведомство Азербайджана отвергло обвинение в обстреле. Строительство завода в Ерасхе приостановлено из-за обстрелов, заявил в тот же день губернатор Араратской области.

Холдинг GTB Steel опубликовал сегодня в своем YouTube-канале видео с камер наблюдения на заводе. Как следует из видео, трое мужчин, по всей видимости, услышав выстрел в 12.25 (11.25 мск), разбежались в разные стороны.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян подтвердил, что произошел одиночный выстрел с азербайджанских позиций в сторону металлургического завода в Ерасхе. По его словам, пострадавших нет, сообщила сегодня Armenia Today.

Минобороны Азербайджана на своем сайте и в соцсетях к 22.25 мск не прокомментировало это сообщение.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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