Родственники провожают автобус с детьми из Херсона в КБР на отдых. Скриншот видео https://kherson-news.ru/society/2023/07/03/161799.html

10 июля 2023, 19:28

Отчет о помощи детям из Херсонской области вызвал зависть у жителей Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Власти Кабардино-Балкарии должны прежде всего заботиться о детях этой республики, в том числе обеспечить их возможностями для отдыха, заявили пользователи соцсети, комментируя отчет об отдыхе в Кабардино-Балкарии группы детей из Херсонской области.

Отчет об отдыхе в Кабардино-Балкарии детей из Херсонской обасти был опубликован на сайте республиканского отделния "Единой России" . В частности, в нем указано, что депутат Госдумы Виктория Родина организовала посещение зоопарка для 42 детей из Скадовского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области, участников первой оздоровительной смены в социально-реабилитационном центре "Радуга" Кабардино-Балкарии.

"Первая группа ребят из наших подшефных районов прибыла в республику буквально на днях. Для детей организованы лечебные процедуры и сбалансированное питание, запланированы культурно-спортивные и досуговые занятия", - приводятся слова Родиной в публикации от 7 июля.

Всего в этом году 750 детей из Херсонской области в возрасте от шести до 17 лет поправят свое здоровье в Кабардино-Балкарии.

Это сообщение было опубликовано в Instagram*-паблике "ЧП /Нальчик, КБР", у которого насчитывается 365 тысяч подписчиков. К 19.20 мск 10 июля эта запись набрала 261 отметку "нравится" и 33 комментария.

Часть пользователей отметил, что, организуя отдых детей из Херсонской области, власти забывают о детях, живущих в республике. 

"А детям КБР не надо поправлять здоровье? Почему дети КБР не могут в своей республике бесплатно отдохнуть и поправить здоровье? Чем наши дети хуже? Господа депутаты Госдумы, дети КБР тоже нуждаются во всем этом! Всем, но почему-то не детям КБР, почему?" - спросил пользователь anri9162.

"Не против детей из Херсонской области, но дети из КБР чем хуже? Почему нет ничего бесплатного для своих жителей?" - поддержала Khazhmuratovna.

"В первую очередь надо заботиться о детях в нашей республике. Они тоже нуждаются в отдыхе и экскурсиях, но у многих родители пашут, чтобы их прокормить, и об отдыхе уже не идёт речь", - отметила dinaradadueva.

"У нас не просто город-курорт, у нас республика-курорт, поэтому свои дети должны быть в приоритете", - написал levfriendoff.

"Вы хотя бы детей участников СВО определите в санаторий", - предложила arno_bekova_bitirova.

Некоторые пользователи возразили им. "Сейчас большинство населения КБР, даже не работая, может отвезти своего ребёнка в этот зоопарк благодаря госвыплатам на ребёнка. <...> И храни Аллах наших детей от тех причин, по которым сейчас привезли нам детей из Херсонской и прочих областей", - отметила _.zalina_._.

"Не знала даже, что в родной республике столько желчи у родителей детей, у которых мирное небо над головами. <...> Работайте, люди, и радуйте своих детей сами, не надеясь ни на кого. Вы их для себя рожали", - написала viacheslavovnavalentina.

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Автор: "Кавказский узел"

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