Защита таганрогских Свидетелей Иеговы* обжаловала приговор

06 июля 2023, 13:33

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Суд приговорил Свидетелей Иеговы* из Таганрога Александра Скворцова к семи годам заключения, Валерия Тибия – к шести годам лишения свободы условно, и Владимира Моисеенко – к шести годам колонии. Защита обжаловала приговор, указав на ряд нарушений, в том числе на то, что суд не указал конкретных экстремистских действий обвиняемых, рассказал адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 июня прокурор попросил суд назначить Свидетелю Иеговы* из Таганрога Александру Скворцову восемь с половиной лет заключения по делу об экстремистской организации, а для Валерия Тибия по тому же делу обвинение запросило срок в шесть с половиной лет.

По делу Скворцова и Тибия 15 июня состоялись прения, а 20 июня – оглашение приговора, рассказал их адвокат Михаил Кохановский.

"Скворцову назначили 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год и запретом на 2 года общественной деятельности. Тибию дали 6 лет условно. Это было довольно неожиданно, но конечно приятно. Ему тоже ограничили свободу на 1 год и запретили на 2 года участие в общественной деятельности. [Владимира] Моисеенко приговорили к 6 годам реального срока в колонии общего режима", – сказал Кохановский корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что 5 июля отправил апелляционную жалобу в Ростовский областной суд на приговор своим подзащитным, в которой указал, что в отношении Тибия неправильно применен уголовный закон. "Он был осужден лишь за то, что исповедовал убеждения, основанные на Библии, и мирно практиковал свою христианскую веру как Свидетель Иеговы*", – считает адвокат.

По его мнению, суд не учел, что Верховный Суд России не запрещал религию Свидетелей Иеговы*, а лишь дал оценку действиям конкретных юридических лиц. "Исповедание этого вероучения автоматически не означает продолжение деятельности ликвидированных юридических лиц", – отметил адвокат.

Суд нарушил принцип правовой определенности, полагает он. "В общем плане он заключается в ясности и четкости действующих правовых норм, устойчивости законных и обоснованных судебных актов, а также стабильности складывающихся на их основе правоотношений, чтобы заинтересованные лица с разумной степенью вероятности могли предвидеть последствия", – пояснил Кохановский.

Хотя некоторые религиозные организации запрещены, Конституция России разрешает быть верующим человеком. Кроме того суд не указал конкретных экстремистских действий его подзащитных, добавил адвокат. В связи с этим он попросил отменить приговор своим подзащитным.

У Моисеенко был адвокат по назначению, который, по словам Кохановскиого, особой заинтересованности в деле защиты не проявил. Тибия освободили в зале суда, а Скворцов и Моисененко находятся в СИЗО №5 в Ростове-на-Дону.

Адвокат указал, что жалоб от его подзащитных на содержание под стражей не поступало. "Но, как правило, находясь в СИЗО говорить о проблемах боятся. Не решаются писать жалобы, терпят", – пояснил он.

Судья согласился исключительно с доводами обвинения, проигнорировав доводы защиты, считает также адвокат. "Например. По религоведческой экспертизе. Читая её, создается впечатление, что написал её ученик 5-го класса. На допросе эксперт ничего не могла объяснить. Ходатайство об исключении экспертизы как доказательства и назначении новой, судья отказала", – рассказал Кохановский.

По его словам, обвинение строилось в основном на показаниях внедренного агента ФСБ. "Был внедрённый сотрудник ФСБ. С ним в течение почти двух лет изучали библейскую литературу. В деле имеется 7 записей бесед сотрудника со Свидетелями Иеговы*. При этом беседы чисто на библейские темы. Никто ни слова не произнёс против государства или против представителей других религий. Внедренный агент пытался провоцировать на то, чтобы высказались. Что, мол, правительство притесняет. Но ребята ушли от ответа", – отметил Кохановский.

Валерий Тибий подтвердил, что главным свидетелем обвинения выступил внедренный сотрудник ФСБ. "Я о нем лично узнал, только когда он стал посещать занятия по изучению Библии. Но некоторые из соверующих знали о нем с 2016 года, как интересующегося. До последнего, пока нас не стали вызывать на допрос, мы не знали кто он. Оказалось, он втайне записывал наши разговоры. На суде мы прослушали несколько аудиозаписей как доказательства обвинения", – рассказал Тибий корреспонденту "Кавказского узла".

Агент ФСБ провоцировал верующих, задавая им вопросы, например, про учение буддистов, добавил он. Тибий пояснил, что ответил на это, что у Свидетелей Иеговы* с буддистами расхождения во взглядах. "На суде этот свидетель обвинения заявил, что это была пропаганда религиозного превосходства", – пояснил Тибий.

Он добавил, что суд назначил ему условный срок из-за состояния здоровья. "У меня был инсульт, операция на сердце. Сейчас пытаюсь установить инвалидность, так как процедуру не успел довести до конца, потому что был задержан", – рассказал Тибий.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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