Эдуард Подбельский. Фото из Telegram-канала администрации Ахтубинского района от 04.07.23, https://t.me/ahtubaadm/1628

06 июля 2023, 00:29

Власти сообщили о гибели на Украине пяти военных из Астраханской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Эдуард Подбельский, Есинай Тулебаев, Дмитрий Еремин, Нигмитулла Идрисов и Александр Тимощенко погибли на Украине, сообщили власти трех районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 159 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий-контрактник Артем Пустохайлов стал 154-м жителем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Военнослужащий Есинай Тулебаев погиб на Украине, сообщила администрация Икрянинского района. Ему был 31 год, он похоронен в поселке Хмелевой, говорится в сообщении Telegram-канале районной администрации от 4 июля.

Рядовой Эдуард Подбельский погиб на Украине, сообщила 4 июля администрация Ахтубинского района в своем Telegram-канале.

Ранее, в июне, администрация Ахтубинского района сообщила о гибели в ходе военной операции 25-летнего Нигмитуллы Идрисова и  контрактника Александра Тимощенко, который служил в должности водителя-механика танка.

Мобилизованный Дмитрий Еремин погиб 18 июня. Он служил гранатометчиком мотострелкового батальона. У Дмитрия остались жена и маленькая дочь, сообщила администрация Черноярского района в своем Telegram-канале 24 июня.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 159 бойцов из Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 00.10 мск 6 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2181 бойца с юга России, в том числе 1165 - СКФО и 1016 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Боец из Северной Осетии убит на Украине", "Командир отряда спецназа "Ахмат" убит на Украине", "Стало известно о гибели троих уроженцев Дагестана на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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