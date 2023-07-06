Власти сообщили о гибели на Украине пяти военных из Астраханской области

06 июля 2023, 00:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Эдуард Подбельский, Есинай Тулебаев, Дмитрий Еремин, Нигмитулла Идрисов и Александр Тимощенко погибли на Украине, сообщили власти трех районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 159 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий-контрактник Артем Пустохайлов стал 154-м жителем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Военнослужащий Есинай Тулебаев погиб на Украине, сообщила администрация Икрянинского района. Ему был 31 год, он похоронен в поселке Хмелевой, говорится в сообщении Telegram-канале районной администрации от 4 июля.

Рядовой Эдуард Подбельский погиб на Украине, сообщила 4 июля администрация Ахтубинского района в своем Telegram-канале.

Ранее, в июне, администрация Ахтубинского района сообщила о гибели в ходе военной операции 25-летнего Нигмитуллы Идрисова и контрактника Александра Тимощенко, который служил в должности водителя-механика танка.

Мобилизованный Дмитрий Еремин погиб 18 июня. Он служил гранатометчиком мотострелкового батальона. У Дмитрия остались жена и маленькая дочь, сообщила администрация Черноярского района в своем Telegram-канале 24 июня.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 159 бойцов из Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 00.10 мск 6 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2181 бойца с юга России, в том числе 1165 - СКФО и 1016 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.