Контрактник из Красноярского района погиб на Украине

04 июля 2023, 09:24

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Военнослужащий-контрактник Артем Пустохайлов погиб в ходе военной операции, сообщили власти Красноярского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 154 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июня стало известно, что на Украине погибли Алдияр Хамидов и Эдуард Алишев из Володарского района. На эту дату была официально подтверждена гибель в ходе специальной военной операции (СВО) как минимум 153 жителей Астраханской области.

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник, командир мотострелкового отделения Артем Пустохайлов из Красного Яра, передал 3 июля "Каспий инфо" со ссылкой на главу Красноярского района Руслана Бисенова.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 154 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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