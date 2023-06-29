Двое жителей Астраханской области погибли на Украине

29 июня 2023, 14:08

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Алдияр Хамидов и Эдуард Алишев погибли в ходе военной операции, сообщили власти Володарского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 152 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 июня стало известно, что на Украине погиб Андрей Пересада из Камызякского района. Он стал, по меньшей мере, 151 жителем Астраханской области, чья гибель во время спецоперации была подтверждена официально.

При проведении спецоперации на Украине погибли уроженец поселка Камардан Алдияр Хамидов и уроженец Астрахани Эдуард Алишев. Оба военных похоронены в поселке Володарский, сообщила 28 июня в своем Telegram-канале администрация Володарского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 153 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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