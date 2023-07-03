Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелке в Карабахе

03 июля 2023, 12:55

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Под обстрел попали позиции в Агдамском районе, сообщило Минобороны Азербайджана. Кроме того, военное ведомство заявило пресечении установления армянскими военными фортификационных сооружений на этом направлении.

"Кавказский узел" информировал, что 29 июня Баку заявил об обстреле в зоне конфликта. Военное ведомство Нагорного Карабаха назвало это сообщение не соответствующим действительности и обвинило Азербайджан в обстреле сельскохозяйственной техники.

Азербайджанские позиции в Агдамском районе 3 июля были подвергнуты обстрелу со стороны армянских военных в Карабахе, сообщило Минобороны Азербайджана днем в понедельник.

3 июля с 10:40 (09.40 по мск) до 11:40 (10.40 по мск) члены незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана несколько раз подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Агдамском районе. «Подразделениями азербайджанской армии были принятые адекватные ответные меры», - говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Кроме того, согласно сообщению Минобороны Азербайджана, члены незаконных вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в Агдамском районе. В результате неотложных мер, предпринятых азербайджанскими подразделениями, работы были остановлены, заявило ведомство.

Армия Обороны Нагорного Карабаха отвергла обвинения в нарушении режима прекращения огня, указав, что азербайджанские военные находятся, по мнению Степанакерта, на оккупированных территориях.

"Заявление, распространенное Минобороны Азербайджана, о том, что подразделения Армии обороны Арцаха 3 июля в 10:40-11:40 открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных территориях Аскеранского района Республики Арцах, не соответствует действительности", - говорится в релизе, опубликованном на сайте военного ведомства непризнанной республики.Также Армия обороны отвергла заявление, что на данном направлении сорваны инженерные работы.

На сайте Минобороны Армении по данным на 12.27 мск нет информациии о нарушении режима прекращения огня в указанном направлении.

Напомним, 30 июня российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о гибели четырех человек в результате обстрела с азербайджанской стороны в ночь на 28 июня. По данным властей, погибли два контрактника и два солдата-срочника.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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