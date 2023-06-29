29 июня 2023, 19:56

Баку и Степанакерт обменялись обвинениями в обстрелах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские военные подверглись обстрелу с территории Карабаха, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Нагорного Карабаха назвало это сообщение не соответствующим действительности и обвинило Азербайджан в обстреле сельскохозяйственной техники.

"Кавказский узел" писал, что министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило сегодня об обстреле комбайна близ Мачкалашена, инцидент произошел в 16.54 (15.54 мск)

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле азербайджанских позиций в Карабахе. "29 июня около 18.10 (17.10 мск) позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Ходжалинского района, были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований, находящихся на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры, далее отмечено в пресс-релизе.

Военное ведомство также указало, что что на территории Карабаха военные попытались "установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в Шушинском и Физулинском районах". "В результате срочных мер, принятых азербайджанскими подразделениями, работы были немедленно остановлены", - сказано в заключение сообщения Минобороны Азербайджана. 

Минобороны Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook* назвало ложным сообщение о том, что "подразделения Армии обороны открыли огонь по азербайджанским позициям".

Также ведомство сообщило, что около 18.10 (17.10 мск) вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по комбайну, выполнявшему сельскохозяйственные работы на полях общины Чартар. В результате обстрела потерь нет, говорится в сообщении Минобороны Нагорного Карабаха. Информация об обстреле передана российским миротворцам, подчеркивается в сообщении.

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Примечание:

"Перспективы вашингтонских переговоров Армении с Азербайджаном поставлены под сомнение", "Армянские аналитики осудили заявления Степанакерта", "Запуск автобусного сообщения со Степанакертом решил часть проблем жителей Шушинского района".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 июня 2023, 20:46

29 июня 2023, 19:13

29 июня 2023, 18:29

29 июня 2023, 17:47

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  • Начата проверка действий полиции Ростовской области во время мятежа

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