29 июня 2023, 18:29
Сельхозтехника обстреляна в Нагорном Карабахе
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Азербайджанские военные открыли огонь по комбайну близ Мачкалашена, сообщило сегодня министерство обороны Нагорного Карабаха.
29 июня около 16.54 (15.54 мск) вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня и открыли огонь по комбайну, проводившему сельхозработы на полях в районе Мачкалашена, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.
"С армянской стороны пострадавших нет. О нарушении режима прекращения огня сообщили командованию российских миротворческих сил", - указано в сообщении на странице ведомства в Facebook*.
Министерство обороны Азербайджана к 18.05 мск на своем сайте и в соцсетях не прокомментировало это сообщение.
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Автор: "Кавказский узел"