Сельхозтехника обстреляна в Нагорном Карабахе

Как писал " Кавказский узел ", полиция Нагорного Карабаха сообщила, что 28 июня азербайджанские военные обстреляли в Мартунинском районе комбайнера и тракториста. Администрация Мартунинского района проинформировала, что после обстрелов сельхозработы прекращены в нескольких общинах

29 июня около 16.54 (15.54 мск) вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня и открыли огонь по комбайну, проводившему сельхозработы на полях в районе Мачкалашена, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

"С армянской стороны пострадавших нет. О нарушении режима прекращения огня сообщили командованию российских миротворческих сил", - указано в сообщении на странице ведомства в Facebook*.

Министерство обороны Азербайджана к 18.05 мск на своем сайте и в соцсетях не прокомментировало это сообщение.

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