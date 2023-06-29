Сельхозтехника. Фото: https://www.lragir.am/ru/2023/03/02/248832/

29 июня 2023, 18:29

Сельхозтехника обстреляна в Нагорном Карабахе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские военные открыли огонь по комбайну близ Мачкалашена, сообщило сегодня министерство обороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", полиция Нагорного Карабаха сообщила, что 28 июня азербайджанские военные обстреляли в Мартунинском районе комбайнера и тракториста. Администрация Мартунинского района проинформировала, что после обстрелов сельхозработы прекращены в нескольких общинах.

29 июня около 16.54 (15.54 мск) вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня и открыли огонь по комбайну, проводившему сельхозработы на полях в районе Мачкалашена, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха. 

"С армянской стороны пострадавших нет. О нарушении режима прекращения огня сообщили командованию российских миротворческих сил", - указано в сообщении на странице ведомства в Facebook*.

Министерство обороны Азербайджана к 18.05 мск на своем сайте и в соцсетях не прокомментировало это сообщение.

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Примечание:

"Армянская оппозиция потребовала действий для разблокировки Лачинского коридора", "Азербайджанский солдат ранен в Карабахе", "Армянские аналитики осудили заявления Степанакерта".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 июня 2023, 19:13

29 июня 2023, 17:47

29 июня 2023, 16:49

  • Начата проверка действий полиции Ростовской области во время мятежа

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29 июня 2023, 15:24

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