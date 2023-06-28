Полиция Нагорного Карабаха сообщила об обстреле сельчан

28 июня 2023, 22:50

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Азербайджанские военные обстреляли из огнестрельного оружия комбайнера и тракториста, заявила сегодня полиция Нагорного Карабаха. После обстрелов сельхозработы прекращены в нескольких общинах, сообщила администрация Мартунинского района.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Нагорного Карабаха сообщило сегодня о гибели четырех человек в результате обстрела при помощи беспилотников и артиллерии.

Сегодня около 12.00 (11.00 мск) 35-летний житель Мартунинского района Ваге Арстамян был обстрелян из стрелкового оружия во время сбора урожая комбайном на участке под названием "64 га" в пределах территории города Мартуни. В это же время 61-летний житель села Гиши Мартунинского района Бахши Каграманян был обстрелян азербайджанскими военнослужащими при выполнении сельскохозяйственных работ на тракторе "Беларус-80" в районе города Чартар Мартунинского района, - сообщила полиция Нагорного Карабаха сегодня вечером.

Сельскохозяйственные работы остановлены, сообщение об обстреле "передано российским миротворческим силам", говорится на странице полиции Нагорного Карабаха в Facebook*.

Минобороны Азербайджана к 22.50 мск на своем сайте не прокомментировало это заявление полиции Нагорного Карабаха.

В администрации Мартунинского района корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что отметили, что по комбайнеру и трактористу азербайджанская сторона вела обстрел из огнестрельного оружия. В результате работы были прекращены, и неизвестно, возобновятся ли завтра. В последние несколько дней из-за обстрелов сельскохозяйственные работы были прекращены на полях общины Сос, Мюришен, Авдур, добавили в районной администрации.

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