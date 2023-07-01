Миротворцы в Нагорном Карабахе. Фото пресс-службы Минобороны России

01 июля 2023, 08:52

Миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе

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В Мартунинском районе российские миротворцы зафиксировали нарушения режима прекращения огня.

По данным Минбороны России, миротворцами в Нагорном Карабахе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", – сообщило ведомство 30 июня на своем сайте.

Напомним, азербайджанское название Мартуни – Ходжавенд.

"Кавказский узел" также писал, что 29 июня Баку заявило, что азербайджанские военные подверглись обстрелу с территории Карабаха. Военное ведомство Нагорного Карабаха назвало это сообщение не соответствующим действительности и обвинило Азербайджан в обстреле сельскохозяйственной техники.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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Примечание:

"Карабахский омбудсмен представил отчет о нападении на группу полицейских", "Прекращена подача газа в Нагорный Карабах", "Армянские активисты призвали международное сообщество осудить действия Азербайджана в Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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