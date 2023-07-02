Житель Кабардино-Балкарии задержан по подозрению в сожжении Корана

02 июля 2023, 16:47

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Задержанный житель села Чегем Второй объяснил призывами "внутреннего голоса" сожжение Корана в мечети, сообщил глава Чегемского района. Материалы об инциденте переданы следователям, заявил муфтият Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня анонимный телеграм-канал Baza обнародовал видео сожжения нескольких экземпляров Корана. По данным канала, житель Кабардино-Балкарии в ночь на 2 июля проник в мечеть в поселке Чегем Второй, собрал несколько экземпляров Корана, облил их бензином и поджег, а полицейским сообщил, что сделать это ему посоветовали "голоса в голове".

Инцидент произошел в мечети в селе Чегем Второй, подтвердил сегодня глава Чегемского района Юра Борсов.

"Действительно, в ночь на 2 июля житель села, находясь в неадекватном состоянии, совершил поджог религиозной литературы внутри мечети, который удалось оперативно потушить. […] В настоящее время лицо, совершившее поджог, задержано и свой поступок объясняет призывами «внутреннего голоса». Обращаю внимание, что в данном происшествии никакой религиозной подоплёки нет", - написал он в своем телеграм-канале.

В связи с происшествием сегодня в местной администрации прошла встреча представителей власти, врио председателя ДУМ Кабардино-Балкарии и дяди задержанного, сообщил в своем телеграм-канале муфтият республики.

"Предположительно, [задержанный] является психически неуравновешенным человеком, находился в алкогольном опьянении. Гражданин подтвердил свои действия подсказкой «внутреннего голоса». Рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела. Материалы переданы в Следственный комитет", - говорится в публикации.

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