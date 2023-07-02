Кадр видео Baza с сожжением Корана https://t.me/s/bazabazon/19123

02 июля 2023, 14:57

Обнародовано видео с сожжением Корана в Кабардино-Балкарии

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Опубликована видеозапись сожжения нескольких экземпляров Корана, сделанная, как утверждается в описании к видео, в одной из мечетей Кабардино-Балкарии.

Житель Кабардино-Балкарии в ночь на 2 июля проник в мечеть в поселке Чегем Второй, собрал несколько экземпляров Корана, облил их бензином и поджег, сообщает сегодня анонимный телеграм-канал Baza.

"Однако в мечети находились еще люди, которые успели быстро потушить пожар. Мужчина был задержан. Он сообщил полицейским, что никакого религиозного подтекста в его действиях не было, а сделать ему это посоветовали голоса в голове", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована видеозаписью, сделанной камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина поливает жидкостью из бутылки стопку книг, сложенную на полу в помещении, а затем поджигает. Когда вспыхивает пламя, мужчина разворачивается и направляется к выходу. Других людей в кадре не видно. Согласно метке на видеозаписи, кадры записаны 2 июля в 00.33.

Обгоревшие экземпляры Корана. Фото: Baza https://t.me/s/bazabazon/19123К публикации также прикреплены две фотографии. На одной из них виден выгоревший участок пола в мечети, на другой на полу разложены не менее 17 обгоревших экземпляров Корана.

"Кавказский узел" не может проверить, где и когда произошел инцидент. МВД по Кабардино-Балкарии, по состоянию на 14.55 мск, не сообщило на своем сайте и в телеграм-канале об этом происшествии.

"Кавказский узел" писал также о других случаях сожжения Корана. Одним из наиболее резонансных стало сожжение Корана около Соборной мечети в Волгограде в мае 2023 года. 20 мая по подозрению в этом был задержан волгоградец Никита Журавель, который на допросе сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей.

21 мая председатель СКР распорядился передать уголовное дело Журавеля в Чечню, обосновав такое решение просьбами жителей республики признать их потерпевшей стороной. 23 мая в Грозном прошел митинг против сожжения Корана, на который, по официальным данным, собралось около 60 тысяч человек. Участники митинга признались, что представляют учебные и бюджетные учреждения по направленным властями разнарядкам. При этом из других мусульманских регионов сообщения о подобных митингах не поступали.

27 мая Журавель был доставлен в СИЗО Грозного. У здания изолятора собрались жители Чечни, которые потребовали сурово наказать волгоградца. Глава Минюста предложил после приговора отправить Журавеля в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Рамзан Кадыров с начала 2023 года по меньшей мере четыре раза гневно реагировал на случаи сожжения Корана. Кроме того, он публично призывал к расправе над сжигателями Корана. Так, 16 марта Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале ролик, на котором люди в военной форме, похожей на форму вооруженных сил Украины, вырывают страницу из Корана, чтобы разжечь костер. Глава Чечни пообещал заплатить 5 миллионов рублей за казнь участников видеозаписи, на которой страница из Корана использовалась для розжига костра, и 10 миллионов рублей - за взятие их живыми. Пользователи же соцсетей указали на признаки постановочности видеоролика.

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Примечание:

"Муфтий Чечни потребовал наказать организаторов сожжения Корана в Стокгольме", "Алаудинов пригрозил кикбоксеру Минееву за высказывания по поводу мечети в Москве", "Чеченские депутаты предложили защитить религиозную литературу от борцов с экстремизмом".

Автор: "Кавказский узел"

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