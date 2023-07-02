02 июля 2023, 05:07

Азербайджан передал в Армению тела двух убитых карабахских военных

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Тела двух карабахских военных, которые были убиты в ходе перестрелки 28 июня, переданы Азербайджаном в Армению.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о гибели четырех человек в результате обстрела с азербайджанской стороны в ночь на 28 июня. По данным властей, погибли два контрактника и два солдата-срочника.

Тела двух военных, которые погибли в Нагорном Карабахе 28 июня, вывезены в Армению, пишет 1 июля "Туран".

Погибшие были эвакуированы транспортом Международного комитета Красного Креста. Кроме того, комитет организовал перевозку автобусом через погранично-пропускной пункт "Лачин" группы жителей Нагорного Карабаха, сообщает oxu.az.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на мосту через реку Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска.

Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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"Жители села в Нагорном Карабахе столкнулись с нехваткой лекарств и продуктов", "Заявление Карабаха о мосте Аливор продолжило тренд обвинений в разрушениях памятников", "Работники Соткского рудника эвакуированы после обстрелов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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