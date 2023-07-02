Нарушение дресс-кода названо причиной конфликта в Каспийске

02 июля 2023, 00:12

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Замечание водителя машины в адрес девушки за слишком открытое платье привело к конфликту и черепно-мозговой травме, сообщило МВД Дагестана. Мужчина пояснил, что его возмутила вызывающая одежда, но он не стремился нанести травмы. Девушка пообещала, что добьется наказания водителя.

Инцидент между водителем машины и девушкой -пешеходом в Каспийске произошел 28 июня. 38-летний житель Каспийска, увидев девушку в откровенном, по его мнению, наряде, сделал ей замечание по поводу внешнего вида. Девушка ответила резко, произошел конфликт со взаимными упрёками и нецензурными выражениями. По словам девушки, мужчина плюнул ей в лицо, она же стала стучать по его машине, после чего он оттолкнул её и она упала.Свидетелями инцидента стали малолетние дети, сидевшие в это время в машине, сообщило 1 июля МВД Дагестана.

Девушка обратилась в полицию, мужчина был задержан, на него составлен административный протокол, однако, позднее выяснилось, что девушке диагностировали сотрясение мозга, что может привести к ужесточению квалификации случившегося, говорится в Telegram-канале ведомства.

Там же опубликована видеозапись. На ней видна лишь часть происходящего - когда мужчина выходит из машины, на несколько секунд конфликтующие исчезают из поля обзора камеры. После того как они вновь появляются в поле видимости, мужчина идет к машине, и открывает дверь, девушка хватает его сзади за плечо, он толкает ее и она падает. Он садится в машину, девушка поднимается и бьет сумочкой по стеклу машины, следует из видео.

На другой видеозаписи, сделанной из машины, которую также разместила полиция Дагестана, видно, что девушка идет в светлом платье с боковым разрезом примерно до колена. У нее почти полностью открыта спина - верхняя часть сарафана со стороны спины и сбоку выглядит как бюстгальтер от купальника-бикини.

Участник конфликта Муса Магомедов пояснил, что увидел девушку, которая была одета вызывающе и решил ей сделать "легкое замечание, сказать, чтобы поскромнее чуть одета была". По его словам, девушка начала ругаться и оскорблять его. По его словам, он не хотел, чтобы такие слова слышали сидевшие в машине дети и вышел поговорить с ней, после чего девушка накинулась на него. "Я просто ее оттолкнул, не хотел, чтобы она падала, просто так получилось рефлекторно", - говорит он на видеозаписи, которую опубликовало ведомство.

Девушка заявила, что водитель привел неполную версию событий. По ее словам, машина за ней следовала и водитель вел съемку без ее согласия, автомобиль преграждал ей дорогу и мужчина, сидя за рулем, несколько раз оскорбительно высказался в ее адрес. После этого она обратилась к нему и мужчина вышел из машины. Девушка заявила, что не оскорбляла водителя. По ее словам, она получила два ушиба и сотрясение мозга в легкой форме и пообещала, что добьется наказания нападавшего, следует из видео, которое опубликовал 1 июля Telegram-канал "Утро Дагестан".

"Кавказский узел" писал, что министерство туризма Дагестана выпустило памятку для гостей, рекомендовав им носить "скромную" одежду и соблюдать правила поведения в республике. Это уже не первая подобная памятка. Так,в июле 2021 года власти республики подготовили памятку для ее гостей, в которой, в частности, было указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты.

Замечания туристам, нарушающим принятые в Дагестане нормы поведения, вполне уместны и необходимы, заявила часть жителей республики, отметив, что их земляки зачастую нарушают эти правила. Приезжим можно делать замечания только в самых вопиющих случаях, возразили другие, комментируя выпуск в Дагестане новой памятки с правилами поведения для туристов.

В 2018 году "борцы за нравственность" в Дагестане добились отмены аниме-фестиваля, ряда концертов музыкантов и проката фильмов, говорится в справке "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

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