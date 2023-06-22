Жители Дагестана поспорили об уместности замечаний туристам

22 июня 2023, 22:13

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Замечания туристам, нарушающим принятые в Дагестане нормы поведения, вполне уместны и необходимы, заявили часть жителей республики. Приезжим можно делать замечания только в самых "вопиющих" случаях, возразили другие, комментируя выпуск в Дагестане новой памятки с правилами поведения для туристов.

Как писал "Кавказский узел", министерство туризма Дагестана выпустило памятку для гостей, рекомендовав им носить "скромную" одежду и соблюдать правила поведения в республике. Это уже не первая подобная памятка. Так,в июле 2021 года власти республики подготовили памятку для ее гостей, в которой, в частности, было указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты.

В памятке для туристов, распространенной министерством туризма Дагестана, отдельным пунктом прописаны "правила поведения и рекомендации к внешнему виду". "Лучше придерживаться более скромной одежды. Не следует надевать мини-юбки, открытую и обтягивающую одежду. При себе обязательно иметь платок, если вы планируете посетить культовые религиозные объекты. Не следует надевать майки и шорты. Допустимы футболки и бриджи ниже колен. На пляжных территориях Республики Дагестан загорать и купаться без пляжной одежды (топлес) запрещено", - говорится в памятке, опубликованной в телеграм-канале "Говорит НеМосква".

Жители Дагестана сочли памятки для туристов важным шагом в знакомстве с республикой

Подобного рода памятки необходимы для того , чтобы туристы понимали элементарные правила дресс-кода и и поведения в республике, считает житель Махачкалы Курбан. При этом он уверен, что проблема туристов, не соблюдающих местные правила, не стоит остро.

Житель Дагестана по имени Магомед считает, что памятки подобного рода необходимы для всех республик Северного Кавказа, где даже есть минимальный туристический поток. "Как показывают соцсети, туристы, желающие гулять голыми или пьяными по горам и долинам - общая для Кавказа проблема. Про необходимость аналогичных памяток говорят в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и в других республиках", - пояснил он.

Проблема с туристами, не желающими соблюдать общепринятые правила поведения, начинает обостряться, считает житель республики. "Отсюда и различные эксцессы, когда туристам или местным, одетым как туристы, делают замечания", - отметил Магомед.

Житель Махачкалы Саид считает, что памятки подобного рода в Дагестане необходимы, так как вопрос с соблюдением туристами базовых правил этикета и дресс-кода "стоит очень остро".

Памятка поможет туристам разобраться как в местном дресс-коде, так и в базовых правилах поведения в республике, уверена Мадина. "Когда куда-то езжу, было бы приятно прочитать такую памятку, чтобы в чужой монастырь со своим уставом не лезть", - пояснила Мадина. По ее словам, "было бы неплохо" вручать подобные памятки в самолётах и поездах, а также вручать их тем, кто приезжает на своих автомобилях.

По ее мнению, проблема с несоблюдением правил дресс-кода туристами не стоит остро, но есть случаи, когда эти правила нарушаются. "Встречаешь в городе на женщинах и мужчинах сильно короткие шорты, это режет глаз", - отметила Мадина.

Такие памятки выглядят как попытка представить дагестанцев лучше, чем мы есть на самом деле, полагает жительница Махачкалы Фарида. "Например, местные мужчины курят в общественных местах , я лично вижу такую картину у кофейни рядом с домом. Тоже самое касается дресс-кода. Дагестанская <девушка? в длинном платье может выглядеть вульгарнее туристки в джинсовых шортах", - пояснила она.

Она отметила, что проблема туристов, не соблюдающих местный дресс-код, есть и это видно по социальным сетям. "Но проблема в том, что мы, дагестанцы, еще до конца не понимаем, кто мы такие и как нужно себя презентовать", - пояснила Фарида.

Подобного рода памятки необходимы, чтобы ситуация в Дагестане не стала еще хуже, уверена Анжела. Тем не менее, порой местные жители одеты менее скромно, чем приезжие туристы, считает она. "Иногда видишь, что местные одеты вульгарнее, чем приезжие", - отметила местная жительница. По ее словам, слов проблема с несоблюдением туристами местных правил дресс-кода и поведения - не самая актуальная для Дагестана.

Подобные памятки необходимы для того, чтобы минимизировать конфликты между местными жителями и туристами не только в Дагестане, но и во всех регионах Северного Кавказа, где могут возникнуть конфликты на почве несоблюдения туристами местных норм поведения и дресс-кода, считает житель Махачкалы Муслим. "Нужно, чтобы туристы соблюдали правила приличия, принятые в этом обществе. Эти правила должны соблюдать не только туристы, но и местные жители", - сказал он корреспонденту " Кавказского узла".

Местные жители умышленно нарушают принятые в обществе правила, туристы же - от незнания и недостаточной информированности, считает житель Махачкалы. "В большинстве своем они сами интересуются и спрашивают. До некоторых эта информация не доходит, поэтому возникают конфликтные ситуации",- пояснил Муслим.

По его мнению, проблема с туристами несоблюдающими местные правила стоит достаточно остро тем не менее реакция дагестанского общества на такие инциденты, и распространение этой реакции по социальным сетям, помогает снять градус остроты этой проблемы, считает Муслим. «Думаю благодаря этой работе и социальным сетям, в которых распространяется эта информация, эта проблема сейчас менее остро стоит, потому что в большинстве своем они, уже понимая эту ситуацию, не нарушают местные правила»,- отметил Муслим.

Подобного рода памятки необходимы для Дагестана и проблема с соблюдением гостями правил, принятых в дагестанском обществе стоит достаточно остро, считает житель Дагестана по имени Хамза. "Есть конфликты, которые возникают из-за недовольства среди людей, которые недовольны этим поведением (приезжих)", - сказал Хамза корреспонденту "Кавказского узла". Он не исключил, что определенного рода одежда принята в других регионах России, но такая форма одежды не приемлема в Дагестане. При этом в самом дагестанском обществе есть те, кто нарушает сложившиеся правила, но это исключения и их единицы, отметил он.

Памятки для туристов необходимы, считает махачкалинец Ислам. "Определенным туристам надо знать то, какие здесь у нас действуют правила, так как эта категория туристов уважает правила тех мест, куда они приезжают. Вторая категория туристов, которая привыкла к определенной форме одежды: коротким шортам, открытой одежде, определенным формам поведения в общественных местах, и из-за недостаточной информированности игнорируют местные стандарты им также эта памятка необходима, чтобы избежать конфликтов и недопонимания со стороны местного населения. Третья категория тех, туристов, кто считает, что они должны целенаправленно игнорировать местные стандарты они также должны знать базовую информацию о Дагестане и о базовых правилах поведения у нас дома", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ислам считает, что большинство туристов уже знают о необходимости соблюдения определенного дресс-кода и правил поведения в общественных местах. Но малое количество туристов, которые приезжают не через туристические агентства или гидов, а самостоятельно, порой не понимают эти требования и не соблюдают их, отметил он.

"Аргумент у них, что Дагестан — это часть России, почему в Дагестане нельзя ходить в коротких шортах и в открытых майках, но Чечня тоже часть России, но там, как я знаю, есть определенные правила одежды и поведения, которые соблюдаются всеми приезжими",- отметил Ислам.

Тем не менее, проблема несоблюдения правил дресс-кода и правил поведения приезжими туристами не стоит так остро, считает житель Махачкалы. По его мнению, большинство туристов приезжают в республику, уже зная про стандарты одежды и нормы поведения. "Тем не менее памятки — это очередной инструмент, чтобы избежать конфликтов и недопонимания", - считает Ислам.

Житель Махачкалы Идрис считает, что подобного рода памятка крайне необходима. При чем, их может быть несколько, уверен местный житель. Он напомнил, что в 2021 году была разработана одна из таких памяток, при содействиях представителей ассоциации благотворительных фондов, туристических организаций и волонтеров, представителей общества. В ней упоминались правила поведения, общения, нормы взаимодействия жителей Дагестана. "Памятка – это минимальная информация для того, чтобы человек чувствовал, в какую атмосферу попадает, где находится и соблюдал определенные нормы и правила, которые приняты в Дагестане", - сказал Идрис корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, владея это минимальной информацией гость Дагестана будет огражден от попадания в неловкие либо конфликтные ситуации.

Проблема несоблюдения туристами определенных правил в одежде и в поведении и реакция на такие нарушения зависят от места, где это нарушение произошло, считает местный житель. По мнению Идриса, нормы поведения и определенные нормы дресс кода могут изменяться в зависимости от того, где человек находится. Так, например, в городах у туриста может быть определенный вид дресс-кода и правила поведения, но в горных селах эти нормы могут изменяться и становиться более строгими, а при посещении религиозных учреждений, форма одежды и правила поведения регулируются определенными правилами той конфессии, учреждение которой посещает турист, отметил местный житель. "Все зависит от ситуации, и сами жители Дагестана также представляют разные слои общества и ведут себя по-разному. Есть религиозные слои общества, есть нерелигиозные, есть светские слои общества, есть люди, которые одеваются очень скромно", - рассказал Идрис.

Он напомнил, что в Дагестане было несколько громких конфликтов, спровоцированных игнорированием общепринятых в Дагестане форм одежды и правил поведения.

В мае в соцсетях был опубликован ролик с девушкой без одежды, позирующей на фоне гор. Авторы комментариев в соцсети возмутились ее поведением. Девушка удалила снимки с топлес-фотосессии со своих страниц в соцсетях после того, как получила десятки гневных комментариев от жителей республики. 22 мая было опубликовано видео с ее извинениями. Она также заявила, что решила принять ислам. Пользователи Telegram усомнились в искренности ее извинений.

Жители Дагестана обозначили минимальные базовые правила для гостей республики

По мнению Курбана, базовые правила для всех гостей Дагестана - не курить в общественных местах, не использовать нецензурную лексику, и одеваться "скромнее".

Курбан отметил, когда он видит, что турист одет неподобающе, то он делает замечание. "Был случай - стояли туристы девушки и курили. Я подошел, поздоровался, и сказал, что у нас не принято, чтобы девушки в общественных местах курили. И попросил этого не делать. Они все поняли и выкинули сигареты", - отметил житель Махачкалы.

Магомед уверен, что турист должен понимать, куда он едет. И многое зависит от принимающей стороны и властей.

"Как пример - Чечня. Туда едет много туристов. Но там они себе ходить в нарушение местных обычаев не позволяют. Почему? Потому что и у местного общества и у местных властей есть по этому поводу консенсус", - привел он в пример соседнюю республику.

В Дагестане власти и общество по этому поводу "не договорились", считает он. "Властям важно, чтобы туризм тут был в любой форме. Хоть одетыми, хоть голыми, главное - приезжайте. А общество с этим не согласно", - пояснил он.

По мнению Магомеда, базовые правила, которые должен соблюдать любой приезжий - не нарушать общепринятый этикет. И те рекомендации к одежде, что есть на памятках, они вполне годные, считает он. Он отметил, что лично не видел туристов, которые нарушают базовые правила. "Замечания я туристам не делаю. Во-первых, наши пути не пересекаются, а во-вторых, те, кого вижу, выглядят вполне прилично",- пояснил он.

По мнению Саида, базовые принципы, которые должны соблюдать туристы касаются как поведения , так и определенной одежды, которую они должны носить в республике. "Не носить откровенную одежду, как минимум прикрывающим колени, не курить в общественных местах, не целоваться прилюдно", - отметил он. По его словам, он несколько раз делал замечание туристам, которые были одеты неподобающе либо курили в общественном месте. Все они отнеслись к его словам с пониманием, рассказал Саид.

Мадина считает, что базовые правила для приезжих - не сильно короткие шорты, не сильно открытая одежда и чтобы женщины не курили в общественных местах. По ее словам, она порой делает замечания. "Если я увижу , что кто-то одет совсем вызывающе, то я подойду, скажу, что лучше было бы поскромнее одеться. Брючки можно, если шорты, то ниже колен" - пояснила Мадина.

По мнению Фариды, турист "не должен нарушать безопасность", "не мусорить и не портить наши достопримечательности", однако дагестанцы с этим и сами прекрасно справляются, считает она. Фарида отметила, что никак не реагирует на несоответствующую местным стандартам форму одежды. "Я никогда не реагирую, если случай, конечно, не вопиющий. Шорты и курение к такой категории не относятся", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Дагестана отметила, что определенные базовые правила, которые приняты в дагестанском обществе, должны соблюдать как местные жители, так и туристы Анжела подчеркнула, она может сделать замечание туристам, если их поведение будет неподобающим, и если это поведение будут видеть ее дети. Она подчеркнула, что готова делать замечание только из-за поведения, но не из-за одежды. однако до сих пор не встречала туристов, которым нужно делать замечания. "Иной раз они скромнее одеты, чем местные жители", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла!".

Базовые правила, которые не следует нарушать в Дагестане – это подобающее поведение в общественных местах и соответствующий местным традициям дресс-код, отметил Муслим.

Хамза уверен, что турист в Дагестане должен соблюдать дресс-код, также не употреблять при разговоре нецензурную лексику. Пить и курить в общественных местах, тем более женщинам, в Дагестане не принято, напомнил житель республики. Хамза отметил, что в случае, если он видит "из ряда вон выходящее" поведение туристов, он сделает замечание и не пройдет мимо. На сделанное замечание туристы реагируют по-разному - кто-то "стыдился", а кто-то спрашивал, почему в Дагестане, который является частью России, действуют такие правила.

Махачкалинец Гусейн согласился, что подобного рода памятки необходимы. По его мнению, прежде всего гости Дагестана должны соблюдать ряд требований к одежде, это же касается и местных жителей. Гусейн рассказал, что никогда не проходит мимо нарушителей принятых норм, в том числе и местных жителей. "Ни в коем случае нельзя проходить мимо и не делать замечание. Но его нужно делать крайне аккуратно и спокойно объяснить, что так одеваться или так вести себя нельзя", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гиды сочли памятки шагом для сдерживания конфликтов

Памятки необходимы для туристов, так как они помогают приезжему ориентироваться в каких-то базовых принципах гардероба и общественного поведения в республике, уверен один из дагестанских гидов Муса. "Я перед тем как договориться с человеком либо с группой о поездке , всегда скидываю памятки. Они по-разному сделаны у них разные дизайны, но суть там одна, там есть нормы со ссылками на различные федеральные законы",- рассказал Муса корреспонденту "Кавказского узла".

Проблема туристов, не соблюдающих местные правил,а не стоит остро, по мнению Мусы, большая часть приезжающих в Дагестан уже знает базовые правила поведения и нормы дресс-кода. Туристы должны понимать, что в Дагестане курение в общественных местах не разрешается, а также "проявление чувств", распитие алкогольных напитков в общественных местах, отметил он.

Его поддержал гид и экскурсовод по Дагестану Шамиль. Он уверен, что билборды с информацией о базовых правилах поведения и о дресс-коде должны быть размещены в аэропорту Махачкалы, чтобы все приехавшие гости Махачкалы и Дагестана могли ознакомиться с этой информацией.

Проблема с пренебрежением туристов к местному менталитету в части соблюдения формы одежды и правил поведения в обществе есть, считает Шамиль. "Если туристам не напоминать, они начинают игнорировать местные нормы и правила. У них другая культура", - сказал Шамиль.

Большинство туристов соблюдают нормы поведения и дресс-кода, которые приняты в Дагестане. Тем не менее, часть приезжих игнорируют эти правила и высказывают возмущение этими ограничениями. В основном нарушения норм поведения и формы одежды допускают туристы, которые приезжают в республику на своем транспорте, рассказал Шамиль.

Подобного рода памятки настораживают туристов, считает один из представителей туриндустрии Дагестана по имени Гасан. "Туристы не привыкли к ограничениям, разве что в Чечне. Все, кто туда едут, строго все соблюдают, а тут не привыкли поэтому их это немного настораживает",- считает Гасан.

По его мнению, поведение туристов сильно выделяется в горных районах, где местные жители скромно одеты и ведут более скромный и сдержанный образ жизни, отметил представитель туристической индустрии. "Так как там закрытое общество и такого потока людей не бывает, как в городах, поэтому там это часто является проблемой", - отметил Гасан.

По его словам, среди туристов есть те, кто готов соблюдать правила, принятые в обществе и те, кто считает, что местные жители также игнорируют местные стандарты. "Они говорят, что местные жители ходят также как туристы или даже более открыто" - пояснил он.

Гасан добавил, что рекомендует тем, кто к нему обращается, одевать "максимально скромную одежду", если туристы планируют посетить горные районы, мечети либо какие-то "святые места". "Я рекомендую это, чтобы не вызывать возмущение местного населения и лишние разговоры", - рассказал Гасан.

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения респондентов.

В 2018 году "борцы за нравственность" атаковали Дагестан. Они добились отмены аниме-фестиваля, ряда концертов музыкантов и проката фильмов, говорится в справке "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

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