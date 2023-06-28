Запуск автобусного сообщения со Степанакертом решил часть проблем жителей Шушинского района

28 июня 2023, 17:46

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Жители сел Шушинского района, которые находятся в двойной блокаде, могут съездить в Степанакерт и обратно на рейсовых автобусах в сопровождении миротворцев, рассказали власти. С возобновлением автобусного сообщения решилась проблема дефицита ряда продуктов и бытовой химии, но опасения за безопасность остались, рассказали местные жители.

"Кавказский узел" писал, что села Шушинского района Нагорного Карабаха находятся в двойной блокаде, так как из-за блокировки Лачинского коридора на границе с Арменией, и у города Шуши, жители этих общин лишены связи с Горисом и со Степанакертом.

23 апреля Азербайджан установил пограничный пункт пропуска на въезде в Лачинский коридор, пообещав беспрепятственный проезд через него жителям Армении и Нагорного Карабаха. Жители нескольких сел Нагорного Карабаха оказались в двойной блокаде - они отрезаны не только от Армении, но и от остальной части непризнанной республики. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, а местные жители опровергают заявления о беспрепятственном и безопасном проезде через КПП. Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые прекратили акцию 28 апреля, после установки пропускного пункта. Информацию о правилах проезда через пункт пропуска "Кавказский узел" собрал в справке "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Обеспечена транспортная связь жителей сел Шушинского района со Степанакертом в сопровождении миротворцев, что позволило частично решить вопрос продовольствия, медикаментов и медобслуживания, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Руководитель информационного отдела МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян сообщила, что на днях, каждому жителю сел Шушинского района, миссия предоставила набор продуктов и индивидуальный набор гигиенических предметов. По ее словам, "предоставленная помощь достаточна на месяц, а что касается дальнейшей помощи, то все зависит от нужд".

Первый рейс из Шушинского района был осуществлен в конце недели, рассказал главы администрации Шушинского района Нагорного Карабаха Гриша Ованнисян. "Достигнута договоренность, что в неделю два раза, из сел Шушинского района в Степанакерт будет осуществляться пассажирский рейс. Обязательно в сопровождении миротворцев. Уже совершены два рейса – 24 и 26 июня. Жители смогли приобрести в Степанакерте все необходимое - продукты и бытовую химию. Продукты и другие товары отправлены в магазины этих общин. Также высланы зарплаты и пенсии. Кареты скорой помощи могут проехать в эти села при содействии миротворцев. Есть возможность привозить больных в больницы Степанакерта", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ованнисян добавил, что выпускные экзамены школьники сел сдавали онлайн, но теперь могут приехать в Степанакерт для поступления в вузы или колледжи.

В администрациях всех сел Шушинского района отметили, что в основном местная продукция – фасоль, картошка, черешня и яблоки, - доступна. Проблемой были мука и бытовая химия, но после того, как появилась автобусное сообщение со Степанакертом, проблема решена.

Жительница общины Ехцаох по фамилии Ишханян подчеркнула, что опасения у жителей остаются. "Несмотря на то, что социальные проблемы жителей решены, мы по-прежнему опасаемся за свою безопасность", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Скорая помощь приезжает в село по вызову, но если случай несложный, помощь оказывает местный медпункт, рассказала жительница Лисагора. По ее словам, ей удалось съездить в Степанакерт, повидаться с родственниками, и привезти стиральный порошок и средство для мытья посуды для себя и соседей. "Правда, как оказалось, власти уже выслали все это людям. Но главное я смогла увидеть сестру и других родственников и знакомых. Это сильно поддержало меня, так как психологически трудно выдержать двойную блокаду", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель села Хиншен рассказал, что "из-за блокады невозможно привозить стройматериалы, а ведь после войны, многие начали восстанавливать свои поврежденные дома". Мужчина отметил, что хотелось бы к зиме завершить полное восстановление своего жилья.

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