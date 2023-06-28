Условия забоя жертвенных животных на улицах Баку возмутили горожан

28 июня 2023, 13:24

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Забой жертвенных животных в дни Курбан-байрама проводится на некоторых улицах Баку в антисанитарных условиях и в присутствии детей, что противоречит требованиям богословов, пожаловались горожане. Зоозащитник Азер Гараев предложил заменить убийства жертвенного скота денежными пожертвованиями.

Как писал "Кавказский узел", в этом году квота на хадж для Азербайджана была увеличена более чем в два раза, и 17 июня первая группа азербайджанских паломников вылетела в Саудовскую Аравию.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. В этом году Курбан-байрам отмечается с 28 по 30 июня.

Забой жертвенных животных в Баку проводится с нарушениями указаний богословов

Согласно фетве (указу), необходимо соблюдать санитарные нормы в месте забоя жертвенных животных. Резать жертвенный скот необходимо в отсутствие детей, также запрещено делать на виду у других животных, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Управления мусульман Кавказа.

Он напомнил, что мусульмане могут приносить в жертву молодого и здорового барана, быка, козу или верблюда. Часть мяса жертвенного животного полагается раздарить нуждающимся: в этом ислам видит гуманизм праздника Гурбан-байрам (так в Азербайджане называется Курбан-байрам. – Прим. "Кавказского узла"). Религия запрещает покупать жертвенного животного в долг и при отсутствии средств для этого, отметил представитель управления.

В стране подготовлено 138 пунктов забоя жертвенного скота и продажи жертвенного мяса, они проверены ветеринарной службой и соблюдают санитарно-гигиенические нормы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Однако корреспондент "Кавказского узла" наблюдал в окраинных районах Баку случаи забоя жертвенных животных и продажи их мяса в условиях антисанитарии и в присутствии детей, наблюдающих за процессом.

Стихийный загон для овец появился в Ясамальском районе Баку, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Гусейн Гусейнзаде. "Торговцы из села привезли и сгрузили из автомобиля десятки овец. Это каждый год происходит. Будут держать скот в сооруженном загоне, на асфальте, продавая животных. По желанию режут скот на глазах прохожих. После праздника коммунальные службы все за ночь вымоют и приведут в порядок. Но два дня это видеть. Зачем?" – сказал он.

Теолог Ага Гаджибейли высказал недовольство тем, что в дни Гурбан-байрама в Баку режут скот в людных местах, иногда выкидывая там же останки животных. "В жаркое время такое вообще недопустимо. Ислам требует чистоты во всем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В поселке Забрат Сабунчинского района Баку сегодня ночью появились несколько загонов с привезенным из районов скотом, сообщил житель поселка Гудрат Аташов. "Там, где пешеходы прежде свободно проходили, теперь под солнцем стоят животные. Для прохода приходится спуститься с тротуара на проезжую часть дороги, а как быть старикам, женщинам с детьми? После праздника за ночь все вымоют, так происходит каждый год. А пока придется с этим мириться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Зоозащитница из Баку Айгюл Рафиева сообщила, что, с одной стороны, ей претит убийство животных, а с другой стороны, эти животные выращены для убоя, и закон такое позволяет. Однако, по ее мнению, "неприемлемо присутствие детей в любой ситуации жертвоприношения".

"Знаю взрослых людей, которые не могут есть мясо после того, как в детстве в их присутствии резали скот. Мне не по душе, что такое происходит в густонаселенном городе, на улице, где я живу", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Айгюл Рафиева, отказавшись назвать улицу.

Зоозащитник предложил заменить жертвоприношения денежными пожертвованиями

Председатель Общества защиты животных Азер Гараев рассказал, что как верующий мусульманин обсуждал с теологами-мусульманами в Турции, США и арабских странах проблему массового убийства животных в дни Гурбан-байрама.

"Я говорил об этом с богословами, они считают, что в мусульманский праздник Гурбан внесены языческие обряды. Лить кровь животных на виду людей, особенно детей недопустимо. Во время жертвоприношения, хранения и транспортировки скота нарушаются права как многих людей, так и животных. Люди не хотят видеть и ощущать запах, нечистоты предназначенных к забою животных, процедуру забоя, кровь на улицах. Недопустимо массовое кровопролитие выдавать за праздник", - сказал Гараев корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению зоозащитника, лучше помогать бедным деньгами, чтобы люди могли использовать денежную помощь так, как они считают нужным. "Необходимо в Азербайджане отказаться от праздничного жертвоприношения так же, как в некоторых провинциях Испании запрещены корриды с убийствами быков", - сказал он.

Некоторые опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Азербайджана не поддержали идею зоозащитника, заявив о необходимости оставаться верными традициям. В частности, Наил Велиев привел цитату из праздничного поздравления президента Ильхама Алиева, в котором тот сообщал о приверженности азербайджанцев традициям.

Житель страны Вугар Халилов согласился с идеей пересмотра традиции Гурбан-байрам. "Кому нужна эта жестокость? Зачем убивать бедных овец?" – сказал он. "Стоит об этом подумать. Только боюсь, что верующие закидают камнями", - высказал мнение Дронго Гусейнов.

Врач Джейхун Наджафов считает, что ритуал жертвоприношения не имеет смысла. "Пять тысяч лет назад человек осознал любовь и верность. Нет необходимости заниматься этим ежегодно и для этого резать живых существ", - поделился мнением Наджафов.

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

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