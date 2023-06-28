Оштрафованы два участника акции против грузинского закона об иноагентах

28 июня 2023, 11:33

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Суд в Грузии оштрафовал лидера партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе и его однопартийца, признав их виновными в хулиганстве и сопротивлении полицейским на акции протеста против закона об иноагентах.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта силовики применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста у здания парламента Грузии. Вечером того же дня противостояние у парламента обострилось: демонстранты применили коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Протесты продолжились и 8 марта. На протестных акциях были задержаны 133 человека, в том числе лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе.

Джапаридзе получил при задержании на митинге травму головы. Следователи начали расследование в отношении силовиков о превышении полномочий при задержаниях.

Суд назначил штрафы в 2500 лари (около 950 долларов) Зурабу Джапаридзе и члену партии «Гирчи – больше свободы» Нике Мосиашвили.

Судья признал обоих виновными по административным статьям о мелком хулиганстве и сопротивлении полицейским на акции протеста против закона об иноагентах, сообщает сегодня "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах – "О прозрачности иностранного влияния". После того, как в Тбилиси начались акции протеста, власти заявили, что решили отозвать законопроект из парламента. 10 марта депутаты отклонили во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Кроме того, инициаторы отозвали из парламента свой второй законопроект – "О регистрации иностранных агентов".

Отказ парламента Грузии принять закон об иноагентах стал следствием массовых протестов, указали депутаты оппозиционных партий. Решение было принято ради стабильности в стране, подтвердил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта".

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