Властям пришлось выделить дополнительную помощь жителям Буйнакска

28 июня 2023, 12:44

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Еще 5,5 тысячи штук шифера выделено из резерва материальных ресурсов для оказания помощи пострадавшим от града в Буйнакске, сообщили власти Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в Буйнакске проинспектировал раздачу шифера и стройматериалов жителям домов, крыши которых пострадали от дождя и града. Мэр Исламудин Нургудаев сообщил премьер-министру, что уже "получено 1000 листов шифера", 3500 листов еще не выданы. Также мэрия Буйнакска пообещала, что пострадавшим, помимо помощи стройматериалами, будет оказана и материальная помощь - от 10 тысяч рублей.

В связи с возросшим количеством обращений от жителей Буйнакска по поводу восстановления крыш после града принято решение дополнительно выделить 5,5 тысячи штук шифера, сообщил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Всего пострадавшим было выделено 10 тысяч штук шифера, так как ранее они получили 4,5 тысячи штук, сообщается в телеграм-канале правительства Дагестана.

Напомним, после ливней с градом 18 июня в Буйнакске были повреждены, по данным мэрии, более 2000 частных домов, 33 многоквартирных дома, семь школ и 14 детских садов.

К 26 июня поступило 4427 заявлений от горожан, чье имущество пострадало из-за ливней и града. Жительницы города рассказали, что нуждаются в помощи для ремонта крыш и окон.

Для определения числа поврежденных строений и оценки ущерба в городе было создано 25 межведомственных групп для подворовых обходов.

Согласно федеральному закону "О чрезвычайном положении", граждане России имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций, пояснил ранее юрист Арсен Магомедов. "В зависимости от того, каков характер чрезвычайной ситуации (муниципальный, региональный, федеральный), компенсация вреда, причинённого в результате ЧС, осуществляется за счёт средств соответствующего бюджета", - пояснил юрист. По его словам, в случае чрезвычайной ситуации надо сразу вызвать МЧС и составить акт. Если власти отказывают в компенсации или занижают сумму, следует подавать иск в суд на ту сумму, на которую рассчитывает пострадавший.