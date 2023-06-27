Суд оштрафовал отца Лазара Григориадиса

27 июня 2023, 17:49

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Тбилисский суд признал мелким хулиганством высказывание в соцсети Беки Григориадиса, чей сын Лазар арестован за нападение на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня силовики задержали отца Лазара Григориадиса – Беку Григориадиса, когда он пытался установить палатку у парламента Грузии, после чего он был оштрафован на две тысячи лари (более 750 долларов). 3 июня ему все же удалось установить палатку у здания парламента Грузии. 21 июня Бека Григориадис зашил себе рот и глаз, требуя освободить сына.

Отец Лазара Григориадиса, Бека Григориадис признан Тбилисским городским судом виновным в мелком хулиганстве и приговорен к административному штрафу в 800 лари (около 305 долларов США).

Судья пояснил, что в ходе разбирательства установлено, что Бека Григориадис не оскорблял в соцсети сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей, соответственно, в данной части он не был признан правонарушителем, однако из-за использования оскорбительных слов в соцсети его сочли нарушителем административного права за мелкое хулиганство, сообщило сегодня агентство "Интерпрессньюс".

Отец Лазара Григориадиса получил повестку за оскорбления полицейского в посте на Facebook*. Протокол о правонарушении составил инспектор по безопасности туристов, сообщило ранее издание Publika.ge

2 июня во время акции в поддержку Лазара Григориадиса у здания парламента в Тбилиси силовики задержали не менее семи человек. Бывший омбудсмен Нино Ломджария отметила, что задержания могут быть связаны с критикой властей, так как в руках у активистов были транспаранты с высказываниями о премьер-министре Ираклии Гарибашвили.

Лазар Григориадис обвиняется в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции.

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