Бека Григориадис нанес себе увечья из-за отказа освободить его сына

21 июня 2023, 13:47

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Отец Лазара Григориадиса, арестованного за нападение на полицейского в ходе протестов в Тбилиси против закона об иноагентах, зашил себе рот и глаз, требуя освободить сына.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня силовики задержали отца Лазара Григориадиса – Беку Григориадиса, когда он пытался установить палатку у парламента Грузии, после чего он был оштрафован на две тысячи лари (более 750 долларов). 3 июня ему все же удалось установить палатку у здания парламента Грузии.

Отец Лазара Григориадиса, которые уже более двух недель проводит акцию протеста у здания парламента Грузии, зашил себе рот и глаз, требуя освободить своего сына, пишет 20 июня "Пирвели".

По словам Беки Григориадиса, прекращать акцию он не намерен до тех пор, пока не добьется освобождения сына. Он опубликовал в соцсетях своей фото с зашитым глазом и ртом.

Родственники и соратники Лазара Григориадиса 20 июня провели очередную акцию в его поддержку. Они выступили против, как они утверждают, пророссийского курса правящей партии "Грузинская мечта" и потребовали смены власти, информирует "Эхо Кавказа"*.

Напомним, что 2 июня во время акции в поддержку Лазара Григориадиса у здания парламента в Тбилиси силовики задержали не менее семи человек. Бывший омбудсмен Нино Ломджария отметила, что задержания могут быть связаны с критикой властей, так как в руках у активистов были транспаранты с высказываниями о премьер-министре Ираклии Гарибашвили.

Лазарь Григориадис обвиняется в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции.

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