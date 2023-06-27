Нальчанин заподозрен в госизмене

27 июня 2023, 10:59

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В Нальчике задержан местный житель, который планировал выехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях на украинской стороне против российских военных, отчиталась ФСБ.

По версии следствия, 35-летний житель Нальчика планировал примкнуть к членам одного из вооруженных формирований, участвующих в боевых действиях на Украине против российских военных. По указанию украинского куратора, он купил медицинские препараты, в том числе транквилизаторы и психотропные вещества, а затем попытался выехать через Беларусь на территорию Украины.

Подозреваемый был задержан в Нальчике, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и статьи 275 УК РФ "Приготовление к госизмене" 1 , передал сегодня ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Комментариев от подозреваемого или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 20 июня ФСБ отчиталась, что в Нальчике задержан гражданин Украины, который собрал и передал сотруднику службы безопасности этой страны сведения для их дальнейшего использования против безопасности России.

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