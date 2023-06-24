Жители Ростова-на-Дону аплодируют бойцам ЧВК "Вагнер". Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Коммерсанта" от 24.06.23, https://t.me/kommersant/52471

24 июня 2023, 22:52

Бойцы Пригожина покидают Ростов-на-Дону

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Бойцы ЧВК "Вагнер" уходят из Ростова-на-Дону и выводят оттуда свою военную технику. Прохожие провожают бойцов Пригожина аплодисментами, делают с ними селфи и скандируют лозунги в их поддержку, следует из видео с места событий.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины, Пригожин в штабе провел встречу с представителями Минобороны и генштаба, которым озвучил угрозы и ультиматумы, после чего бойцы ЧВК начали перекрывать и минировать дороги. Однако вечером Пригожин сообщил, что остановил свой поход на Москву, разворачивает колонны и отводит их в полевые лагеря. Президент Белоруссии назвал это итогом своих переговоров с Пригожиным.

Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".

Отряды вагнеровцев начали отход из центра Ростова-на-Дону, сообщило издание 161.ru. "Пацаны, загружаемся, едем домой", - звучат слова одного из бойцов на видео, опубликованномо в 21:05 на сайте издания.

На кадрах видно, что прохожие выражают поддержку вагнеровцам. Собравшиеся у военных автомобилей люди кричат "ура" и "молодцы".

Прохожие фотографируются с бойцами ЧВК "Вагнер", делают селфи на фоне военной техники и провожают аплодисментами бойцов, которые грузятся в автомобили, следует из другого видео, опубликованного на сайте 161.ru в 21:25.

Отъезд бойцов ЧВК "Вагнер" из города проходит при большом скоплении молодежи. Как следует из фотографий и видео 161.ru с места событий, многие ростовчане провожают вагнеровцев в приподнятом настроении, они снимают видео и выражают поддержку бойцам.

В Ростове-на-Дону провожают ЧВК "Вагнер". Стоп-кадр видео из telegram-канала "Блокнот Ростов" от 24.06.23, https://t.me/bloknot_rostov/17469На улицах Ростова-на-Дону собралось так много людей, что они мешают проезду военной техники, сообщает "Коммерсант". Машины вагнеровцев едут по городу очень медленно, а многие из собравшихся снимают их на телефоны и скандируют "Вагнер", следует из видео, опубликованного в Telegram-канале издания в 21:46.

На другом видео, опубликованном изданием, военная машина проезжает мимо жителей города, а те провожают ее аплодисментами, возгласами и свистом.

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Примечание:

"Пригожин сообщил об остановке похода на Москву", "Власти Ростовской области ограничили въезд в регион", "Обнародовано видео стрельбы по ростовскому "Ростелекому"".

Автор: "Кавказский узел"

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24 июня 2023, 22:19

24 июня 2023, 21:38

24 июня 2023, 20:58

  • 1 Пригожин сообщил об остановке похода на Москву

    Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что остановил свой поход на Москву, разворачивает колонны и отводит их в полевые лагеря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это результатом своих переговоров с Пригожиным.

24 июня 2023, 20:39

24 июня 2023, 20:08

  • JAMnews: в Абхазии сочли мятеж Пригожина угрозой не только для России

    Абхазские власти усилили контроль на границе с Россией, ветераны заявили о влиянии событий в России на будущее Абхазии, а бывший глава МВД призвал остерегаться "олигархов, которые поставили Россию на грань национальной катастрофы", проанализировало реакцию Абхазии на вооруженный мятеж Пригожина издание JAMnews.

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