Участник голодовки шахтеров в Чиатуре госпитализирован

21 июня 2023, 16:23

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Один из шахтеров, которые проводят голодовку в Чиатуре, доставлен в больницу. Другой участник акции протеста в Тбилиси потребовал от премьер-министра Грузии отреагировать на акции шахтеров.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня шахтеры из Чиатуры провели шествие по улицам Тбилиси и потребовали встречи с руководством Georgian Manganese. Бастующие установили палатки перед зданием парламента Грузии и остались на ночь. Сегодня четыре шахтера объявили голодовку у здания парламента Грузии, требуя улучшить горнякам условия труда и оплаты. 13 июня десять участников забастовки шахтеров в Чиатуре объявили голодовку, 15 июня к голодовке присоединился еще один шахтер, который зашил себе рот в знак протеста. Вечером 18 июня один из участников забастовки в Чиатуре порезал себе руки, другой зашил глаза.

10 июня рабочие шахт в Чиатуре заявили, что уже четвертый день проводят забастовку, требуя достойной оплаты и условий труда от компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. Компания Georgian Manganese согласилась вернуть 12-часовой график работы и повысить зарплату шахтерам, на первом этапе - на 5%, однако горняки заявили, что будут добиваться повышения зарплаты на 20%.

Официальная страница шахтеров в Чиатуре в Facebook* сообщила сегодня, что один из участников голодовки в Чиатуре находится в критическом состоянии, он госпитализирован.

Эту информацию подтвердила и телекомпания "Мауцкебели" на своей странице в соцсети Facebook*. Сегодня шахтеры опять прошли маршем по Чиатура и обратились к властям с просьбой помочь.

Шахтер, зашивший глаза в знак протеста, Георгий Купатадзе, сегодня прибыл в Тбилиси из Чиатуры и присоединился к другим участникам акции у парламента. Он обратился к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.

"Господин Гарибашвили, посмотрите этим ребятам в глаза. Мы создаем столько продуктов и столько средств, которые вложены в бюджет нашей спиной, нашими руками. Каждый человек должен иметь возможность работать в достойных условиях, обеспечивающих безопасную для жизни среду и хотя бы необходимый прожиточный минимум для него и его семьи", — приводятся слова Купатадзе в сюжете телекомпании.



"Не обращать внимания на этих людей и на Чиатуру вообще - преступление", - написала жительница Чиатуры Заира Купатадзе в Facebook*.

Напомним, в апреле 2021 года работа всех 13 шахт по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки шахтеров, которые потребовали повысить зарплату на 50%. К 26 апреля все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе. Компания Georgian Manganese с 1 мая 2021 года повысила зарплату всем шахтерам, однако лишь на 25%.

Georgian Manganese – крупнейшая в стране компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

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