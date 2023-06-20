Свидетель Иеговы* из Таганрога приговорен к семи годам колонии

20 июня 2023, 21:30

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Суд в Таганроге приговорил Свидетеля Иеговы* Александра Скворцова к семи годам колонии по делу об организации деятельности экстремисткой организации. Его единоверец Валерий Тибий получил условный срок и был освобожден в зале суда.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2021 года в Таганроге прошли обыски у Свидетелей Иеговы*, был задержан верующий Александр Скворцов, затем ему были предъявлены обвинения по уголовному делу об экстремизме (часть 1 статьи 282.2 УК РФ). 20 апреля 2022 года стало известно об уголовном преследовании Валерия Тибия. 24 ноября 2022 года следователи отчитались о передаче дела в суд. В суде защита допросила свидетеля, который был внедрен к Свидетелям Иеговы* силовиками. Тот заявил, что верующие не пропагандировали экстремизм и не призывали к нему. Прокурор попросил суд назначить Скворцову восемь с половиной лет лишения свободы, а для Валерия Тибия обвинение запросило срок в шесть с половиной лет.

Таганрогский городской суд вынес приговоры Свидетелям Иеговы* Александру Скворцову и Валерию Тибию, обвиняемым по статье об организации деятельности экстремистской организации. Скворцова приговорили к 7 годам колонии, а Тибий получил 6 лет условно и был освобожден в зале суда, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

На сайте суда указано, что по части 1 статьи 282.2 УК РФ сегодня трем подсудимым вынесен приговор. Фамилии подсудимых на сайте суда скрыты, решение суда не опубликовано.

"Кавказский узел" писал также, что в августе 2020 года в Ростовской области было возбуждено уголовное дело об экстремизме в отношении шести Свидетелей Иеговы* – Алексея Горелого, Евгения Разумова, Никиты Моисеева, Олега Шидловского и Владимира Попова. Вслед за ними был арестован Алексей Дядькин. В итоге верующие были приговорены к срокам от шести с половиной до семи лет лишения свободы.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.