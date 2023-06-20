Жители Прохладного раскритиковали чиновников за срыв сроков ремонта коллектора

20 июня 2023, 11:43

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Власти Прохладного обещали дать воду 19 июня, но сорвали обозначенные ими сроки, город остался без водоснабжения на четверо суток, пожаловались горожане в соцсети. В тот же день городская администрация отчиталась о возобновлении подачи воды.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 июня жители города Прохладный в Кабардино-Балкарии пожаловались, что водоснабжение их домов было прервано на три дня после аварии на коллекторе, и что чиновники формально отнеслись к организации подвоза воды. Также горожане отметили, что по некоторым адресам обещанную воду не привезли вовсе.

18 июня в WhatsApp* "Кавказского узла" поступило сообщение о длительном отсутствии воды в Прохладном. "Город Прохладный четвертые сутки без воды", – отметил автор сообщения. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

19 июня в Instagram-паблике* chp_kbr было опубликовано видео, на котором показаны около сотни людей. Некоторые из них держат в руках пластиковые канистры, баклажки, другие жители стоят в очереди с ведрами и флягами. "Вот такая очередь. Прибавляется и прибавляется. Народ идет за водой", - сказал автор ролика.

"Четыре дня Прохладный без воды в жару. Подвоза воды по районам нет", - сказано в описании видео.

Этот пост в Instagram-паблике* chp_kbr, на который подписаны около 203 тысяч пользователей, на 10.30 мск 20 июня набрал 499 отметок "нравится" и 56 комментариев.

"Во всём городе нет или только в каком-то районе?" – спросила zhanna.darkk. "В каких районах нет воды?" – поинтересовалась zalina_cosma07.

"Во всём городе", – ответила rozhdennaya_v_cccp8313. "Обещали нам дать воды уже сегодня, ждём", – написал 19 июня пользователь nagornaia.s._a.

Некоторые пользователи указали на проблему с наличием бутилированной воду в магазинах.

"Сегодня в центре не было даже бутилированной воды, только "Нарзан", – отметила 19 июня oksana.tekaeva110384. "Ужас, что творится. Ни в одном магазине уже нету воды. Элементарно ни приготовить, не говоря уже о других вещах. В доме маленькие дети, для них бережем воду", – подчеркнула zali._alakaeva.

Ряд горожан предложили организоваться для помощи тем, кому приходится труднее всего.

"Люди добрые, давайте им поможем, кто как может. Хотя бы в бутылках отвезем воду", – предложила _2_8_lera_. "Какой ужас. Ну, нет у меня цистерны честное слово отвезла бы. Неужели ни у кого нет? Сделайте доброе дело. Или в аренду мне машину дайте", – написал пользователь _glow_crystals_.

"Город с населением более 50 тысяч человек обезвожен полностью. Звонила в прокуратуру, обратилась устно. Завтра иду писать заявление. Не будьте пассивными, требуйте справедливости и защиты своих прав", – призвала marina.shavaeva.

19 июня в 13.20 мск на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Прохладного заявила, что подача воды жителям возобновлена. "На сегодняшний день порыв канализационной трубы устранен. Водозабор работает в полном объёме", – сказано в сообщении.

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