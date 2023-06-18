Жители Прохладного раскритиковали чиновников за плохую организацию подвоза воды

18 июня 2023, 19:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Водоснабжение домов жителей Прохладного было прервано на три дня после аварии на коллекторе, но чиновники формально отнеслись к организации подвоза воды, а по некоторым адресам обещанную воду не привезли вовсе, пожаловались горожане.

Устранена авария на главном канализационном коллекторе в Прохладном, в связи с которой утром 16 июня была приостановлена подача воды на всей территории города, сообщила сегодня мэрия Прохладного в своем телеграм-канале. "Водозабор запущен, работы завершены!!! В течение нескольких часов вода появится на всей территории города!!!" – говорится в сообщении, опубликованном в 17.48 мск.

Сообщение о длительном отсутствии воды в Прохладном поступило сегодня "Кавказскому узлу" в WhatsApp*. "Город Прохладный четвертые сутки без воды", - сообщил пользователь. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

С 16 по 18 июня администрация города ежедневно публиковала в своем телеграм-канале информацию о ходе ремонтных работ, временной подаче воды и графике подвоза воды жителям города. В частности, 16 июня мэрия сообщила, что с 23 мск до 8 мск 17 июня будет временно возобновлена подача воды, и призвала горожан сделать запасы воды.

17 июня администрация отчиталась о том, что устранение аварии "осложняется глубиной заложения коллектора - более 6 метров и обвалами грунта". Около 20 мск того же дня мэрия сообщила, что воду можно будет набрать в "Водоканале" по переулку Агрономическому. "Учреждение будет работать всю ночь", - говорилось в публикации.

Некоторые горожане высказали возмущение в комментариях под этой публикацией. "Маршрутка тоже будет работать всю ночь? Или флягу на себе нужно будет нести?" – написала Ольга. "А завтра набрать можно будет? или мне нужно будет как маньяку через весь город идти?" – поинтересовался Глеб глобусов.

"А у кого нет машины или пожилые люди?" – задался вопросом ЕК. "Где водовозки? Почему нельзя организовать подвоз воды по районам? Где оповещение?" – возмутился Кинстинтин.

Аналогичное объявление мэрия сделала сегодня утром. "Бригады работали до 4-х утра, но к сожалению не успели выполнить все необходимые работы. Сегодня по городу будет организован подвоз воды. Сейчас 2 машины по 5 кубов закачиваются и повезут воду, одна в мкр-н Водник, другая в Винсовхоз", - сообщили чиновники.

Под этой публикацией размещено 203 комментария. Авторы многих из них также раскритиковали организацию подвоза воды. "2 машины по 5 кубов?! Ну смешно же! Лето, жара! Развоз воды они осуществляют! Где он этот развоз? Информации ноль! А если нет возможности приехать в водоканал? Мы типа что-то делаем, но, в целом, дорогие жители, это ваши проблемы - вот так это выглядит!" – написала Елена.

"А как эти тазы и ведра везти? Вот у меня нет своей машины, таксист меня с этим добром не возьмет - ибо мы не доедем и помоемся этой водой в машине по прекрасным Прохладненским дорогам. Я живу в частном секторе и здесь живут старики, которые физически не дойдут элементарно до магазина. Кстати, о магазинах. Воды в продаже нет. Обошла 6 магазинов", - пожаловалась Александра.

"Конкретное время и место напишите, куда привезет машина воду в Винсовхоз?" – призвала Кристина. "Утром криков было на улице, возмущались бабушки, что заранее не предупредили, все думали, что ночью наберут, ан нет, сюрприз, это специально что-ли сделано было, не пойму", - написала Voinsveta.

"На Свободу 82 привезите пожалуйста воду. Потому что её 3 дня тут нет", - попросил сегодня Автомеханник. "Администрации города Прохладного организуйте подвоз воды к магазинам. Все люди бегут за водой, которой нет даже там. Оповещайте людей из громкоговорителей. Это чрезвычайная ситуация. Воды нету ни в одном магазине района Шанхай. Или вы хотите, чтоб все граждане Прохладного стали звонить в Кремль? Не можете справиться своими силами - подключайте соседние города и регионы", - написала Альбина Селезнева.

"Где вода в микрорайон Водник? Уже 12 [часов], так и не приехали, люди ждали с утра, что за халатное отношение. Там живут много пожилых людей, которые не смогут куда-то поехать набрать воды, ждали воду бабушки с дедушками, так и никто не соизволил приехать", - написала сегодня около полудня Надежда Бойко.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.