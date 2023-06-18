Мэрия Сочи анонсировала выплаты пострадавшим от потопа

18 июня 2023, 17:23

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Жители микрорайона Мацеста, чьи дома оказались подтопленными, получат по 10 тысяч рублей и компенсацию ущерба имуществу, сообщила администрация Сочи.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня в микрорайоне Мацеста река вышла из берегов после обильных осадков и затопила дороги и дома, сообщила мэрия Сочи. Власти города уделяют недостаточно внимания расчистке русел и укреплению берегов рек, заявили пользователи Telegram.

Компенсация пострадавшим будет выплачиваться, в соответствии с законодательством, в зависимости от объема ущерба, сообщила пресс-служба администрации Сочи.

Согласно сообщению мэрии, по 10 тысяч рублей получат все люди, чьи дома были подтоплены. При наличии частичного ущерба жители получат по 50 тысяч рублей, при наличии полного ущерба - 100 тысяч рублей. В мэрии отметили, что случаев полного ущерба "практически нет", пишет сегодня Sochi1.ru.

Во время подтопления 14 июня вода зашла в 45 домов, сообщила 16 июня администрация города. "Более миллиарда рублей потребуется на восстановление пострадавшей инфраструктуры Мацесты. Но в первую очередь мы должны оказать всю необходимую адресную помощь нашим жителям, чьи дома оказались в зоне подтопления. Помогаем им собирать документы на денежные компенсации", - приводятся слова главы города Алексея Копайгородского в публикации на сайте мэрии.

Кроме того, представители властей обсудили с жителями "дополнительные меры и предложения", которые снизят угрозу подтоплений. "Обязательно изучим их и ознакомим сочинцев с принятыми решениями дополнительно", - пообещал мэр.

Напомним, в 2018 году жители Сочи заявили, что постоянные подтопления в городе происходят из-за хаотичной застройки и запущенного состояния ливневок. Многие ливневые стоки в городе пришли в негодность, подтвердил тогда руководитель МУП "Водосток" Владимир Нестеренко. В ноябре 2022 года после жалоб сочинцев на подтопления около пляжа в Адлере были найдены незаконные врезки в ливневую канализацию.

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