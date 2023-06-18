Участник протестов в Тбилиси заподозрен в нападении на силовика

18 июня 2023, 15:02

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Студент Лука Швелидзе, пострадавший на акции протеста в Тбилисском университете, подозревается в нападении на сотрудника полиции в больнице, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня около 20 человек сорвали акцию протеста студентов в Тбилисском университете и избили ее участников. Один из студентов, Лука Швелидзе, был госпитализирован. По словам Швелидзе и его матери, к нему в палату клиники пришел вооруженный мужчина в нетрезвом состоянии, который представился сотрудником силовой структуры и угрожал ему задержанием. Визитера увели сотрудники полиции, рассказала мать студента Моника Папашвили.

Акция проводилась во время лекции в вузе председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, студенты предположили, что нападение совершили его сторонники. Также 17 июня в Гори произошло нападение на лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе, он получил травму лица. В Боржоми около лагеря "Индивидуальная свобода", где планировал выступать Джапаридзе, собрались около 60 мужчин. Они бросали камни в сторону лагеря. В тот же день Джапаридзе сообщил, что полицейские задержали человека, который избил его.

МВД Грузии сообщило о начале расследования инцидента в тбилисской клинике Хечинашвили, куда был доставлен Лука Швелидзе. Согласно заявлению ведомства, дело расследуется по статье 353 УК Грузии (нападение на сотрудника полиции), пишет сегодня "Новости-Грузия".

По версии следователей, студент и его родственники напали на полицейского, который должен был взять показания, сообщает издание.

Кроме того, полицейские возбудили два уголовных дела по статье 126 УК Грузии (насилие) в связи с нападением на Зураба Джапаридзе и стычки в Тбилисском госуниверситете, во время которой пострадал Лука Швелидзе, информирует "ИнтерпрессНьюс".

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