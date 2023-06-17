Студент госпитализирован в Тбилиси после избиения на акции протеста

17 июня 2023, 18:30

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Около 20 человек сорвали акцию протеста студентов в Тбилисском университете и избили ее участников. Один из студентов госпитализирован.

Cегодня во время лекции председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе в Тбилисском госуниверситете произошло нападение на студентов, проводивших акцию протеста в здании вуза. Одного из студентов, Луку Швелидзе, после инцидента отвезли в больницу, сообщил телеканал "Пирвели", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Когда мы вошли в зал, чтобы выразить свой протест, сначала там стояли какие-то неизвестные нам люди. Они указывали нам, что делать, потом они вышли из зала, они ни от кого не скрывались. У нас отобрали плакаты. Потом около 20 человек вышли из зала и начали нас бить", - сказал в эфире телеканала один из участников акции. Он подчеркнул, что нападавшие не были студентами, и предположил, что это "люди, которых специально привезли к Кобахидзе".

В нападении участвовало около 20 человек, они сорвали акцию протеста студентов ТГУ, отбирали у них плакаты и силой спускали с лестницы, пишет в своем телеграм-канале JAMnews.

По словам пострадавшего студента Луки Швелидзе, к нему в палату клиники пришел вооруженный мужчина. Визитера увели сотрудники полиции, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Присутствовавшая при инциденте в клинике мать студента Моника Папашвили сообщила, что мужчина назвал свое имя только сотрудникам полиции. "Даже оружие у него не отобрали. Было два человека, один из них был в одежде серого цвета, а другой - в черном. Никто из них не назвал имени и фамилии. Они шептались с патрулем, кто они и что представляют", - приводит слова Папашвили издание.

Сам Лука Швелидзе пояснил, что мужчина, находившийся в состоянии опьянения, представился сотрудником силовой структуры и угрожал ему задержанием, говорится в публикации.

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