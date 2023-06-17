Грузинские правозащитники потребовали наказать участников нападений на активистов

17 июня 2023, 20:03

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Властям Грузии следует организовать расследование и наказать участников нападений на лидера оппозиционной партии Зураба Джапаридзе, студентов Тбилисского университета и детский лагерь в Боржоми, указали в совместном заявлении правозащитные организации. Джапаридзе сообщил, что полицейские задержали человека, который избил его.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около 20 человек сорвали акцию протеста студентов в Тбилисском университете и избили ее участников. Один из студентов госпитализирован. Акция проводилась во время лекции в вузе председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, студенты предположили, что нападение совершили его сторонники.

Также сегодня в Гори произошло нападение на лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе, он получил травму лица. В Боржоми около лагеря "Индивидуальная свобода", где планировал выступать Джапаридзе, собрались около 60 мужчин. Они бросали камни в сторону лагеря.

37 неправительственных организаций обнародовали обращение к правоохранительным ведомствам Грузии в связи с инцидентами в Боржоми и Тбилиси и призвали "немедленно пресечь преступления на почве ненависти", а также "наказать преступников по всей строгости закона".

Заявление опубликовано на сайте НПО "Молодые юристы", его подписали "Центр демократии и управления", "Союз свободных граждан", "Институт развития свободы информации" и другие общественные организации.

Три нападения, совершенные за короткий промежуток времени, явно заранее спланированы и организованы заранее, указали авторы заявления, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"В Боржоми на участников детского лагеря и обычных отдыхающих напали несколько десятков человек. В лагерь, организованный «Гирчи – больше свободы» и «Institute For Individual Liberty», они бросали камни, красную краску, бранились и помешали работе. Один из них также показал гениталии молодежи и несовершеннолетним, находящимся в гостинице. По словам очевидцев, МВД не реагировало на насилие по меньшей мере 40 минут. Также сегодня было совершено нападение на председателя «Гирчи - больше свободы» Зураба Джапаридзе, который ехал читать лекцию в тот же лагерь в Боржоми", - говорится в заявлении.

Молодежный лагерь Institute For Individual Liberty группа из примерно 50 человек забросала камнями на территории отеля. Полиция приехала через 40 минут, за это время нападавшие испачкали красной краской припаркованные автомобили и гостиничное оборудование, сообщило в своем телеграм-канале JAMnews.

В Тбилисском госуниверситете "физически расправились со студентами, которые мирно стояли с баннерами у лекционной аудитории председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, протестуя против пророссийской политики партии", отмечается в заявлении.

"Призываем правоохранительные ведомства немедленно пресекать преступления ненависти и наказать виновных по всей строгости закона", - указали активисты.

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани также обнародовал заявление, в котором осудил нападение на Зураба Джапаридзе и на находящихся в лагере в Боржоми.

Омбудсмен призвал сотрудников правоохранительных органов "незамедлительно отреагировать на инцидент", чтобы обеспечить безопасность людей, находящихся в лагере, в том числе детей, "осуществить все предусмотренные законом меры, провести эффективное расследование по каждому факту правонарушения", говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Нападение на Зураба Джапаридзе осудил и посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. "Я надеюсь, что это обязательно будет расследовано... Политически мотивированное насилие неприемлемо для любой демократической страны", - сказал он в эфире "Первого канала" грузинского телевидения, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Полицейские задержали Сосо Майсурадзе по подозрению в нападении на Зураба Джапаридзе, сообщил в эфире телеканала "Пирвели" Зураб Джапаридзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Корреспондент "Кавказского узла" попытался получить в пресс-службе МВД Грузии подтверждение информации о задержании подозреваемого, но в ведомстве не ответили на звонки.

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