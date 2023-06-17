Лидер оппозиционной партии подвергся нападению в Гори

17 июня 2023, 13:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Руководитель партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе получил травму при нападении на него в Гори, сообщили однопартийцы.

Нападение на лидера партии «Гирчи – больше свободы» Зураба Джапаридзе совершено сегодня в Гори, оппозиционер получил травму в области глаза, сообщила член партии Анна Джанашия. "Мы остановились около магазина. Зура (одна из форм имени Зураб. – Прим. "Кавказского узла") ненадолго остался один в машине и на него напали", - сказала она в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Неизвестный мужчина "стал учить Джапаридзе, как говорить о патриархе" и "оскорбил Зуру, а потом ударил", рассказала пресс-секретарь партии Анна Курашвили. Она пояснила, что Джапаридзе и его однопартийцы ехали в лагерь «Индивидуальная свобода» в Боржоми, где планировали выступать.

Кроме того, сегодня около лагеря, где должен проводиться тренинг, появились около 60 молодых людей спортивного вида, сообщил телеканал "Пирвели", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла". Партия "Гирчи - больше свободы" сообщила на своей странице в Facebook, что молодые люди бросают камни в сторону лагеря, передал корреспондент "Кавказского узла".

Зураб Джапаридзе обратился в полицию в связи с нападением незнакомого мужчины, сообщила Анна Курашвили. "Был [нападавшим] один человек, Зура его не знает. Сейчас он на опросе, должен написать заявление, у него повреждение в области глаза. Как только мы вернулись в Тбилиси, сразу поехали в отделение полиции Сабуртало", - привело ее слова "ИнтерпрессНьюс".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.