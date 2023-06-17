Зураб Джапаридзе. Фото: https://ru.wikipedia.org

17 июня 2023, 13:40

Лидер оппозиционной партии подвергся нападению в Гори

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Руководитель партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе получил травму при нападении на него в Гори, сообщили однопартийцы.

Нападение на лидера партии «Гирчи – больше свободы» Зураба Джапаридзе совершено сегодня в Гори, оппозиционер получил травму в области глаза, сообщила член партии Анна Джанашия. "Мы остановились около магазина. Зура (одна из форм имени Зураб. – Прим. "Кавказского узла") ненадолго остался один в машине и на него напали", - сказала она в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Неизвестный мужчина "стал учить Джапаридзе, как говорить о патриархе" и "оскорбил Зуру, а потом ударил", рассказала пресс-секретарь партии Анна Курашвили. Она пояснила, что Джапаридзе и его однопартийцы ехали в лагерь «Индивидуальная свобода» в Боржоми, где планировали выступать.

Кроме того, сегодня около лагеря, где должен проводиться тренинг, появились около 60 молодых людей спортивного вида, сообщил телеканал "Пирвели", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла". Партия "Гирчи - больше свободы" сообщила на своей странице в Facebook, что молодые люди бросают камни в сторону лагеря, передал корреспондент "Кавказского узла".

Зураб Джапаридзе обратился в полицию в связи с нападением незнакомого мужчины, сообщила Анна Курашвили. "Был [нападавшим] один человек, Зура его не знает. Сейчас он на опросе, должен написать заявление, у него повреждение в области глаза. Как только мы вернулись в Тбилиси, сразу поехали в отделение полиции Сабуртало", - привело ее слова "ИнтерпрессНьюс".

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Примечание:

"Лидер "Гирчи" пострадал при задержании на митинге в Тбилиси", "Освобождены все задержанные на акции протеста в Тбилиси", "Расследование жестких задержаний в Тбилиси начато после жалоб адвокатов и активистов".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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