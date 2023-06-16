Дошло до суда дело Свидетеля Иеговы* из кубанской станицы

16 июня 2023, 12:07

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Передано в суд дело Свидетеля Иеговы* Виталия Ушакова, обвиняемого в создании ячейки экстремистской организации в кубанской станице Выселки.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2022 года силовики провели серию обысков у Свидетелей Иеговы* в Краснодарском крае. Четыре человека, в том числе 41-летний Виталий Ушаков, стали подозреваемыми по делу об организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ) в станице Выселки. 41-летний подозреваемый был заключен под стражу.

В Выселковский райсуд Кубани поступило дело 43-летнего Свидетеля Иеговы Виталия Ушакова, обвиняемого в организации экстремистской деятельности, сообщает сайт, освещающий преследование "Свидетелей Иеговы" в России, на публикацию которого обратил внимание правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Помимо Ушакова, по делу об организации деятельности экстремистской организации проходят еще четверо верующих: Евгений Бочко, Владимир Колесников, Алексей Шубников и Виталий Вечкаев. Когда Ушакова поместили под арест, им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Позднее, в сентябре 2022 года, Виталия Ушакова перевели из СИЗО под домашний арест, а в октябре меру пресечения ему смягчили до запрета определенных действий, говорится в публикации.

На сайте Выселковского райсуда, по состоянию на 12.05 мск, нет информации об уголовном деле Ушакова. "Не все категории дел подлежат публикации и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении", - поясняется на странице поиска на сайте суда.

"Кавказский узел" писал также о других случаях преследования на Кубани Свидетелей Иеговы*. Так, в январе Павловский райсуд признал верующего Максима Бельтикова виновным в участии в деятельности экстремистской организации и приговорил его к двум годам колонии общего режима. В декабре 2021 года Абинский райсуд по такому же обвинению назначил 2,5 года колонии Свидетелю Иеговы* Александру Николаеву.

Напомним, в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали адвокат Денис Владимиров и представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы" Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено в реестр иностранных агентов.

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