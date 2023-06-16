Публикация в мессенджере обернулась в Ингушетии делом о пропаганде терроризма

16 июня 2023, 10:13

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Следователи в Карабулаке начали уголовное дело против мужчины, подозреваемого в призывах к терроризму за публикацию видео с пропагандой деятельности участников вооруженного подполья, сообщил Следком.

По данным следствия, в декабре 2022 года подозреваемый, находясь в Сирии, разместил в одном из мессенджеров видеозапись, в которой пропагандировал деятельность участников вооруженного подполья. Члены этого формирования были объявлены в международный розыск за вооруженное нападение на мирных жителей СКФО, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Подозреваемый объявлен в международный розыск, говорится в сегодняшнем сообщении ведомства.

"Кавказский узел" писал, что марте обвиняемый по такой же статье житель Дагестана был приговорен к штрафу в 400 тысяч рублей. Оправданием терроризма следствие и суд сочли оставленный им комментарий в сети.

В сентябре 2022 года Южный окружной военный суд счел оправдывающими терроризм видеоролики, размещенные в соцсетях жителями Ингушетии Саидом Оздоевым и Магомедом Налгиевым. Суд назначил штраф по 350 тысяч рублей каждому.

В феврале 2022 года Марьям Шадиева из Ингушетии была приговорена Южным окружным военным судом к штрафу в 400 тысяч рублей по обвинению в оправдании и пропаганде терроризма в интернете.

25 декабря 2020 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил три года колонии жителю Ингушетии Магомеду Арчакову, обвиненному в пропаганде терроризма среди интернет-пользователей.

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