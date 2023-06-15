Тысяча паломников из Ингушетии доставлены на хадж за семь дней

15 июня 2023, 18:50

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Стоимость поездки на хадж из Ингушетии в этом году составила около 5500 долларов, но даже при такой цене выделенной республике квоты оказалось недостаточно, сообщили в комитете по хаджу. За семь дней в Саудовскую Аравию отправлены тысяча паломников из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", в Саудовскую Аравию отправилась первая в этом году группа из 200 ингушских паломников. Квота на хадж для жителей Ингушетии составляет в этом году 1,3 тысячи мест, сообщили власти республики. Туры в Саудовскую Аравию в Ингушетии были распроданы за несколько дней, высокий спрос в турагентствах объяснили тем, что в этом году паломники отправляются рейсом в Джидду без пересадок. В комитете по хаджу Ингушетии сообщили, что республика запросила дополнительно 200 мест по квоте на хадж.

Первую группу из Ингушетии, в состав которой вошли 200 паломников, в международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в городе Джидда 8 июня встретили командированные сюда ранее сотрудники ингушского комитета по хаджу, владеющие арабским языком , рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник комитета Адам Мержоев.

По его словам, без малого четырехчасовый перелет паломники перенесли нормально. "Это же подтвердил и сопровождавший их в полете врач, который отметил, что хоть для некоторых это было первое воздушное путешествие, самочувствие у всех хорошее", - подчеркнул Адам. Он добавил, что, учитывая преклонный возраст некоторых паломников, в каждой гостинице, в которых на время хаджа будут они жить, есть медпункты, оснащенные всем необходимым для оказания первой медицинской помощи.

Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель ингушского комитета по хаджу Муса Дудургов, в Саудовскую Аравию уже вылетела тысяча паломников из Ингушетии. "За семь дней прямыми рейсами на самолете Boeing 737-900, предоставленным одной из стран Ближнего Востока, в Саудовскую Аравию была доставлена тысяча паломников. Нам дали 14 рейсов, семь рейсов для наших паломников, остальные семь будут доставлять в Саудовскую Аравию желающих поклониться святыне ислама из всех республик Северного Кавказа", - отметил руководитель комитета.

По его словам, многие паломники из соседних республик для поездки в Мекку выбрали аэропорт Магас, откуда организованы прямые рейсы. Дудургов отметил, что это позволяет с экономить и время, и средства. "А это немаловажно для жителей нашего региона. Тем не менее, как бы трудно не жилось, люди, экономя на многом, годами собирали деньги, чтобы совершить хадж в Мекку", - сказал Дудургов.

В 2015 году жителю Ингушетии на совершение хаджа нужно было собрать три тысячи долларов. Кроме этого, находясь в Мекке и в Медине нужно было еще тратить деньги на такси и на еду, когда самый скромный завтрак или ужин стоил не менее 50 долларов, отметил Дудургов. "Сейчас все везде в разы подорожало, не стала исключением и Саудовская Аравия. Если в прошлые годы социальный пакет для паломника стоил 600 долларов, то в этом году его стоимость уже 1600 долларов. Увеличилась стоимость проживания в гостинице, возрос гостиничный налог. Если в обычное время таксисты за два реала (около 0,5 доллара США) могли довезти пассажира от аэропорта до гостиницы, то во время хаджа этот же путь таксист оценивает в 50 реалов (около 13 долларов США)", - рассказал Муса Дудургов.

По его словам, ингушским паломникам поездка в Мекку обходится в пять с половиной тысяч долларов. "Но при этом им не придется тратить свои деньги, чтобы купить себе еду, в гостиницах им обеспечено двухразовое питание, и меню составлено с учетом национальной ингушской кухни. Также отпадет необходимость тратить деньги на такси: к мусульманским святыням, где собираются паломники во время хаджа, их будут подвозить арендованные комфортабельные автобусы с ингушской символикой", - сообщил руководитель ингушского комитета по хаджу.

Республике предоставлена квота в 1,3 тысячи мест, но желающих совершить паломничество больше, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия Ваха Беков. "Мы же запрашивали для республики квоту на 1,5 тысячи мест", - заметил министр.

Он также сказал, что предпринимаются попытки увеличить квоту."В частности ведутся переговоры с Хадж-миссией России, чтобы республике выделили еще 200 мест для паломничества. Кроме этого руководитель республиканского комитета по хаджу Муса Дудургов договаривается об увеличении квоты с чиновниками правительства Саудовской Аравии. Мы надеемся этот вопрос решить положительно, еще есть время", - сказал Ваха Беков.

Комитет по хаджу начал работать в конце января-начале февраля этого года, рассказал сотрудник ингушского комитета по хаджу Мовсар Гандалоев. "Учитывая множество факторов, и в первую очередь общественно-политическую ситуацию в стране, мы не думали, что число желающих совершить хадж в этом году перекроет разрешенные по квоте 1,3 тысячи мест. Уже через неделю пришел первый посетитель, который был проинформирован о стоимости поездки. Его приятно удивила новость, что в гостиницах, где будут проживать паломники будет организовано двухразовое питание. Напомнил нам, что в предыдущие годы, еще задолго до пандемии, паломники брали с собой из дома непортящиеся и разрешенные продукты питания, чтобы не тратить деньги в Мекке на питание", - отметил Мовсар.

По его словам, по сравнению с прошлыми годами среди паломников стало больше молодых людей среди паломников. "К тому же часто молодые люди собираются в группы и совершают так называемый малый хадж "умра", и это радует", - сказал Мовсар.

Обычно для пожилого человека, который желает совершить хадж, деньги на это собирают родственники, подчеркнул Гандалоев. "Однако есть другая категория людей, которые от таких пожертвований со стороны близких отказываются и сами зарабатывают необходимую сумму на совершение хаджа. Знаю такого старика, который два года с лишним косил траву в горах, продавал сено, занимался другими сельхозработами. И только когда нужная сумма была им заработана, он поехал в Мекку. Такие люди считают, что согласно канонам, деньги на хадж, включая на дорогу, проживание и пропитание, должны быть заработаны исключительно честным путём, иначе паломничество не будет засчитано", -. рассказал он.

По его словам, когда комитет по хаджу принимал посетителей, очередей не было, приходили по одному, по двое-трое, часто в сопровождении кого-то из домашних, приносили подготовленные заранее необходимые документы и требуемую для поездки сумму денег. "Те, кто сопровождал будущих паломников приходили, чтобы узнать досконально подробности хаджа, как все будет происходить, брали специальные брошюры по хаджу. И только однажды действительно была очередь, когда в помещение, где располагался наш комитет, пришло человек 60 . Обычно, каждый имел при себе кроме денег все необходимые документы. Все желающие совершить паломничество были заранее осведомлены, какие для хаджа нужны документы, так что столпотворения не было", - говорит Мовсар Гандалоев.

По его словам, после того, как список соответствовал полученной квоте, в комитете не торопились его закрывать – ведь еще не решен вопрос с дополнительной квотой.

Житель Назрани Муслим рассказал, что его родители, отец Магомет и его мать Аминат, готовились к поездке в Саудовскую Аравию задолго и тщательно. "Отец еще в прошлом году хотел совершить хадж вместе с двумя своими братьями. Но не получилось. Зато в эту поездку он берет с собой маму, что несказанно обрадовало не только ее, но и всех домашних", - отметил Муслим.

По его словам, его мама – главный человек в доме. "И когда было решено, что в хадж родители поедут вместе и были собраны все документы и внесена нужная сумма денег, то подготовку к этому важному событию взяла в свои руки мама. Самое главное - нужно было сшить одежду для хаджа, запастись на всякий случай необходимыми лекарствами", - рассказывает Муслим. По его словам, накануне вылета в доме было много гостей, провожать Магомета и Аминат пришла вся многочисленная родня. Те, кто уже совершил паломничество раньше, торопились поделиться своими советами.

В аэропорту родители узнали, что рейс задерживается, рассказал Муслим. "Вижу, мама в лице изменилась, расстроилась, отец, хоть и не показывает виду, но тоже растерялся от такой новости. Но тут большую работу среди паломников провели парни из комитета по хаджу. Кому-то предложили чай, кто-то попросил минералку, соки", - сообщил он. По его словам, с паломниками находились врач, который должен был лететь вместе с ними, и медперсонал аэропорта.

Спустя время рейс отправился. "А в полдень раздался телефонный звонок, родители сообщили нам, что, слава Всевышнему, долетели благополучно, чувствуют себя хорошо, а звонят они нам уже из номера гостиницы", - рассказал Муслим. Он добавил, что впервые в своей жизни его мама так надолго уехала из Ингушетии для того, чтобы исполнить свою мечту – совершить хадж.

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