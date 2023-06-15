Жители Степанакерта столкнулись с запретом на возвращение домой через КПП в Лачинском коридоре

15 июня 2023, 02:17

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Азербайджанские пограничники запретили въезд в Нагорный Карабах трем жителям Степанакерта, имеющим гражданство Армении. Две женщины и ребенок вынуждены были вернуться в Армению. Они выразили надежду, что со временем смогут проехать КПП и вернуться домой к родным.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. После этого МККК приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. В мае несколько рейсов медицинской эвакуации в Армению сопроводили российские миротворцы. 17 мая Международный комитет Красного Креста возобновил перевозку гуманитарных грузов по Лачинскому коридору, доставив в Нагорный Карабах партии лекарств и медицинских изделий. О возобновлении перевозки пациентов Красный Крест объявил 26 мая. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

«Азербайджанская сторона намеренно препятствует въезду граждан Республики Армения в Республику Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказский узел") на незаконно установленном Азербайджаном контрольно-пропускном пункте (КПП), расположенном на автомагистрали Горис-Степанакерт в Лачинском коридоре», - заявил офис омбудсмена в релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

«С момента установки незаконного КПП было зарегистрировано по меньшей мере три подобных случая – въезд двух женщин и одного ребенка был запрещён. Во всех задокументированных случаях граждане были зарегистрированы в Республике Армения, но жили на постоянной основе в Республике Арцах, вместе со своими семьями. Эти люди уехали на лечение в Республику Армения во время блокады, и теперь, после решения проблем со здоровьем, они не могут вернуться в свои дома. Примечательно, что азербайджанская сторона разрешила им покинуть Арцах, а теперь совершенно произвольно и незаконно запрещает им вернуться обратно», - говорится в релизе.

Омбудсмен заявил, что подобные запреты нарушают не только международно-признанные нормы в области прав человека, но и положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в частности, пункта 6, предусматривающего безопасный и бесперебойный проезд людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору.

«Наличие незаконного КПП, паспортный контроль и досмотр грузов со стороны Азербайджана уже представляют собой препятствие для свободного передвижения людей, создавая реальную угрозу не только для их физической безопасности, но и значительные риски применения других превентивных мер в любое время», - говорится в заявлении.

«На сегодня у нас зафиксировано три случая, когда жителей Арцаха не пускают домой. Не исключено, что в будущем таких случаев будет еще. Уже сейчас необходимо решить эту проблему, чтоб исключить такие случаи. В первую очередь вопрос должен решаться при посредничестве российских миротворцев ... Хотя эти лица зарегистрированы в Республике Армения, фактически они проживают в Арцахе, и их семьи также проживают в Республике Арцах», - сказал омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян «Кавказскому узлу».

Асмик Агабекян рассказала «Кавказскому узлу», что живет в Нагорном Карабахе много лет. Здесь вырастила детей, вышла на пенсию. «Не думала, что моя регистрация в Армении будет проблемой для проживания в Арцахе», - сказала она.

«Я поехала на лечение в Армению еще до установки КПП на Лачинском коридоре. Когда закончила лечение, сообщила в правительство Арцаха, что могу приехать. На КПП азербайджанские военные проверили документы и мне не разрешили проехать, сказав, что я прописана в Армении. Я предложила, чтоб по интернету прислали мою метрику, где свидетельствует, что я родилась в Арцахе, но российские миротворцы, сопровождающие нас, сказали, что это бесполезно, меня не пропустят», - рассказала женщина.

Она отметила, что они возвращались 12 июня.

«Мы приезжали на машине скорой помощи. Нас сопровождали российские миротворцы, поэтому инцидентов на КПП не было. Когда нас, меня и женщину с ребенком, не пропустили, то дали время, чтоб наша машина скорой помощи вернула нас в ближайший населенный пункт Армении. Сейчас я нахожусь в гостинице города Горис и надеюсь, что при содействии РМС я смогу вернуться домой в Степанакерт и воссоединюсь со своими родными», - сказала Асмик Агабекян.

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