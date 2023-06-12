Мобилизованный из Дагестана убит в военной операции

12 июня 2023, 17:24

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В военной операции на Украине погиб мобилизованный Абдулкерим Мирзаев, сообщила администрация Кайтагского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 521 жителя Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня глава Казбековского района сообщил, что Жамалодин Шамирзаев из Ленинаула погиб в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 520 бойцов из Дагестана.

11 июня в селе Чумли Кайтагского района состоялось открытие мемориальной доски в честь погибшего в военной операции Абдулкерима Мирзаева, сообщила на своем сайте районная администрация.

Мирзаев был мобилизован 23 сентября 2022 года и отправлен на Украину, где 29 марта получил тяжелое ранение. "В коме Абдулкерима доставили в Московский военный госпиталь. Целый месяц врачи боролись за его жизнь. 2 мая его не стало", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 521 жителя Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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