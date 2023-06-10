Двое силовиков из Ростовской области погибли на Украине

10 июня 2023, 22:31

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Рядовой Валерий Дьяковский и старший сержант Вадим Андреев погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Белокалитвинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 229 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Александр Демчук стал 227-м жителем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Администрация Белокалитвинского района отчиталась сегодня о передаче орденом Мужества родным погибших военных. Рядовой Валерий Дьяковский и старший сержант Вадим Андреев погибли на Украине, говорится в Telegram-канале районной администрации Белокалитвинского района.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 229 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 22.20 мск 10 июня сообщили о гибели на Украине как минимум 2064 силовиков с юга России, в том числе 1112 - СКФО и 952 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.