10 июня 2023, 22:31

Двое силовиков из Ростовской области погибли на Украине

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Рядовой Валерий  Дьяковский и старший сержант Вадим Андреев погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Белокалитвинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 229 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Александр Демчук стал 227-м жителем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Администрация Белокалитвинского района отчиталась сегодня о передаче орденом Мужества родным погибших военных. Рядовой Валерий Дьяковский и старший сержант Вадим Андреев погибли на Украине, говорится в Telegram-канале районной администрации Белокалитвинского района. 

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 229 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 22.20 мск 10 июня сообщили о гибели на Украине как минимум 2064 силовиков с юга России, в том числе 1112 - СКФО и 952 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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