Житель Ростовской области погиб в военной операции

04 июня 2023, 00:28

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Александр Демчук погиб на Украине, сообщила администрация Зерноградского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 227 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Артем Крикун стал 226-м жителем Ростовской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

на фасаде школы села Светлоречное открыта мемориальная доска в память о выпускнике Александре Демчук, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила администрация Зерноградского района Ростовской области в своем Telegram-канале 2 июня. Как следует из информации на мемориальной доски, фотография которой приложена к публикации, Демчук служил в звании рядового, ему было 45 лет, погиб 4 марта.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 227 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 00.20 мск 4 июня сообщили о гибели на Украине как минимум 2031 жителя юга России, в том числе 1100 жителей СКФО и 931 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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