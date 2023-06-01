Житель Ростовской области убит в военной операции

01 июня 2023, 16:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Артем Крикун погиб на Украине, сообщила администрация Азовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 226 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Александр Костюкович, Максим Долгодушев, Алексей Жуков, Дмитрий Антонников и Владимир Ткач погибли на Украине. Общее число погибших на Украине жителей Ростовской области, о гибели которых сообщали власти, достигло 225.

28-летний Артем Крикун погиб в ходе военной операции в конце 2022 года, его семье передан орден Мужества, сообщила администрация Азовского района в своем Telegram-канале 31 мая. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 226 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 16.20 мск 1 июня сообщили о гибели на Украине как минимум 2026 жителей юга России, в том числе 1097 жителей СКФО и 929 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.