01 июня 2023, 16:25

Житель Ростовской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Артем Крикун погиб на Украине, сообщила администрация Азовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 226 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Александр Костюкович, Максим Долгодушев, Алексей Жуков, Дмитрий Антонников и Владимир Ткач погибли на Украине. Общее число погибших на Украине жителей Ростовской области, о гибели которых сообщали власти, достигло 225.

28-летний Артем Крикун погиб в ходе военной операции в конце 2022 года, его семье передан орден Мужества, сообщила администрация Азовского района в своем Telegram-канале 31 мая. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 226 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 16.20 мск 1 июня сообщили о гибели на Украине как минимум 2026 жителей юга России, в том числе 1097 жителей СКФО и 929 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине трех жителей Кубани", "Военный из Калмыкии убит на Украине", "Разведчик из Волгоградской области погиб в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

01 июня 2023, 15:42

  • Даудов подключился к критике в адрес Пригожина

    Глава парламента Чечни Магомед Даудов отметил, что основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину не стоит знать о задачах чеченских бойцов в зоне военной операции и предложил ему встретиться для разговора. Кремль может пытаться разорвать отношения Кадырова с Пригожиным и подчеркнуть федеральную власть над чеченскими силами, отметил сегодня американский "Институт изучения войны".

01 июня 2023, 14:44

01 июня 2023, 14:00

01 июня 2023, 13:51

  • Адвокат Барахоева потребовал изъять из его дела протокол обыска

    Сегодня в Ставропольском краевом суде прошло заседание по делу семи лидеров протеста в Магасе. Адвокат Ахмеда Барахоева Башир Точиев ходатайствовал об изъятии из его дела протокола обыска. Он указал, что в электронный документ на компьютере Барахоева, на который ссылается следствие, вносились изменения уже после ареста его подзащитного.

01 июня 2023, 13:18

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи