Пять жителей Ростовской области погибли в военной операции

29 мая 2023, 20:41

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Александр Костюкович, Максим Долгодушев, Алексей Жуков, Дмитрий Антонников и Владимир Ткач погибли на Украине, сообщили власти трех районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 225 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Геннадий Зуев стал 220-м жителем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Военнослужащий Александр Костюкович погиб на Украине, сообщила 28 мая администрация Мартыновского района, отчитываясь о передаче семье погибшего ордена Мужества. Александру был 21 год, он служил по контракту и погиб 5 февраля, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Ранее районная администрация также сообщала о гибели на Украине сержанта Максима Долгодушева и Алексея Жукова, звание которого не указано. В частности, о передаче их семьям орденов Мужества власти отчитывались 8 июня 2022 года.

Администрация Константиновского района 27 мая в своем Telegram-канале сообщила об открытии мемориальной доски Дмитрию Антонникову, погибшему в ходе военной операции. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Администрация Миллеровского района в тот же день в своем Telegram-канале отчиталась об открытии парты Героя Владимиру Ткачу, погибшему в ходе военной операции.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 225 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 20.30 мск 29 мая сообщили о гибели на Украине как минимум 2010 жителей юга России, в том числе 1092 жителей СКФО и 918 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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