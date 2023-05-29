Военный из Ростовской области погиб на Украине

29 мая 2023, 06:39

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Военнослужащий Геннадий Зуев погиб в ходе военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 220 жителей Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", на 28 мая официально была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 219-ти жителей Ростовской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военный из Ростовской области Геннадий Зуев. В одной из воинских частей в Ростове-на-Дону открыт памятник бойцам, погибшим в ходе СВО, в том числе и Зуеву, сообщила 21 мая на свой странице в соцсети "ВКонтакте" газета "Молот".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 220 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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