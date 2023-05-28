Орден Мужества. Фото: пресс-служба администрации Саратовской области https://saratov.gov.ru/

28 мая 2023, 07:56

Четыре жителя Ростовской области убиты в ходе СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Артем Барилко, Владимир Кряжев, Александр Самусев и Артем Яценко погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее как минимум 219 жителей Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", на 26 мая официально была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 215-ти жителей Ростовской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Савоськинского сельского поселения Артем Барилко, сообщила 16 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Зимовниковского района.

Мэр Азова Владимир Ращупкин 18 мая в своем Telegram-канале написал о гибели на Украине местного жителя Владимира Кряжева, а администрация Миллеровского района 19 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила о гибели в ходе СВО местных жителей Александра Самусева и Артема Яценко.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 219 жителей Ростовской области . "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Калмыкии погиб на Украине", "Четыре жителя Астраханской области убиты на Украине", "Житель Камышина убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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