Активисты диаспоры объяснили цели создания "Черкесского комитета"

07 июня 2023, 19:03

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Новая общественная организация "Черкесский комитет" создана на фоне раскола в диаспоре, ставит целью сместить повестку черкесского вопроса с культурного аспекта на политический и ориентирована главным образом на молодежь, рассказали черкесские активисты.

"Кавказский узел" писал, что черкесская диаспора столкнулась с ограничениями в правах на фоне углубления сотрудничества Турции с Россией, и черкесы обеспокоены усилением российского давления на диаспору.

"Черкесский Комитет" стал инициативой диаспоры и ориентирован на молодежь

Общественно-политическое движение "Черкесский Комитет" было создано 25 мая группой молодых представителей диаспоры, в той или иной степени вовлеченных в черкесское движение Турции и стоявших у истоков создания Федерации черкесских организаций Турции "ЧеркесФед", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" покинувший Россию летом 2022 года из-за преследований черкесский активист, руководитель Черкесского конгресса Карачаево-Черкесии Касе Кик.

"Ряды "Черкесского Комитета" еще в процессе пополнения. Пока рано называть имена более известных людей, которые проявляют интерес и хотят вступить. Но избранный председателем Тургай Тума, а также избранный членом президиума Натхо Сулейман - достаточно известные люди в национальном движении. Я же приглашен в качестве постоянного советника "Черкесского Комитета". "Черкесский Конгресс" из КЧР и другие организации не входят в Черкесский Комитет. Это новое движение", - рассказал Кик.

"Черкесский Комитет" является инициативой черкесов диаспоры, а цели были опубликованы на турецком и русском языке в 12 пунктах декларации, заявил Кик. "В Турции огромное количество черкесских организаций, порядка 250. Но в основном их деятельность ограничивается культурной повесткой. За эти годы культурная часть была выполнена на все 100%. Все умеют танцевать и петь. Сейчас же - новая реальность из-за [военной операции] на Украине, устанавливается новый миропорядок и переустройство мира происходит на наших глазах. Мы как минимум должны соответствовать меняющемуся миру", - заявил Касе Кик.

Активист полагает, что именно новое поколение черкесов должно формировать вопросы политической стратегии и тактики движения. "Именно наше поколение и люди моложе будут возвращаться на Родину, будут бороться за нее, жениться, рожать там детей и воспитывать их. Поэтому вопросы тактики и политической стратегии [для жизни там] должны формировать именно они. Мы очень любим и ценим наших стариков, но пора уступать более молодым дорогу, ведь в абсолютном большинстве организаций они очень засиделись", - сказал Кик.

Комитет намерен взаимодействовать в своей работе и с организациями черкесов общины, сообщил Кик, указав, что такая работа может носить непрямой характер, так как в нынешних условиях это, на его взгляд, нереально. "По крайней мере, в открытую, публично не хочется никого подвергать опасности. "Черкесский Комитет" - это новая сила на политическом поле черкесской диаспоры, и мне думается, что она сильно изменит черкесский политический ландшафт", - сказал собеседник.

Новое движение создано на фоне раскола в диаспоре

Создание нового движения стало необходимостью в связи с расколом среди черкесов диаспоры, заявила корреспонденту "Кавказского узла" черкесская активистка Анжелика Тохтамыш.

"Сегодня есть пророссийские организации, есть более радикальная часть, исламизированная, которая не пророссийская, но хочет оставаться в нейтралитете. А есть такие, как мы, готовые работать. Наше движение - за равноправие всех членов общества по национальному, религиозному или половому признакам. Мы планируем поддерживать контакты с черкесами общины, но не с Международной черкесской ассоциацией. Есть "Хасэ", есть молодежные движения, они понимают всю ситуацию", - сказала Тохтамыш.

Появление Комитета – это молодежная инициатива, продиктованная потребностью перехватить повестку у старшего поколения диаспоры, позиция которого непостоянна по многим важным вопросам, заявила Тохтамыш. "Старшее поколение пенсионеров рассматривают диаспору как "застольно-шашлычный перепляс". Потому и возникла необходимость создания Комитета. Не увидев от старшего поколения поддержки, Касе Кик и группа молодых людей из Черкесфеда, в том числе эмигрировавших с Кавказа, инициировали создание Комитета. От Совета объединенной Черкесии с функционерами-пенсионерами ничего не дождаться, их позиция непостоянна. И им сейчас не понравилось, что эти ребята отделились. Они хотят, чтобы все работали по их правилам из 18-19 века", - поделилась своей оценкой Тохтамыш.

Черкесы выступили против Союза горцев Северного Кавказа

Схожие с повесткой "Черкесского комитета" цели декларировались ранее "Советом Объединенной Черкесии". Но он вызвал критику в свой адрес со стороны черкесского сообщества после участия его представителей в конференции, посвященной 105-й годовщине образования Горской Республики. Эта конференция была организованна правительством самопровозглашенной Ичкерии* в изгнании и кабмином Украины 27 мая в Киеве. Подпись представителей Совета была поставлена под итоговой резолюцией конференции, где содержится призыв воссоздать Союз горцев Северного Кавказа, что раскритиковали черкесы в России и в диаспоре.

В ноябре 1917 года в на территории бывшей Терской и части бывшей Кубанской областей Российской империи была провозглашена Горская республика, а затем - Федеративная Горская Республика Северного Кавказа (Союзная) (май 1918 года). В республику горцев Северного Кавказа вошли все северокавказские народы, состояла она из семи штатов: Абхазии, Адыгеи, Кабарды, Карачаево-Балкарии, Осетии, Чечено-Ингушетии и Дагестана. Правительство ФРСК было низвержено в конце мая 1919 года, говорится в "Большой исторической энциклопедии".

Ранее "Совет Объединенной Черкесии" лишил членства своего соучредителя Ибрагима Яганова**, о чем был опубликован релиз на официальном сайте организации. "Заместитель председателя Совета Объединенной Черкесии Ибрагим Яганов** исключен из Совета в связи с его действиями и заявлениями, несовместимыми с Уставом и принципами нашего Совета. По состоянию на 30.05.2023 Яганов* не имеет связей с Советом Объединенной Черкесии", - говорится в заявлении.

В ноябре 2022 года стало известно, что черкесский активист, уроженец Кабардино-Балкарии Ибрагим Яганов** анонсировал создание "черкесского добровольческого батальона" на Украине для участия в боевых действиях против России. Объявление Яганова** вызвало интерес у черкесов в России и за рубежом только как политическое заявление, а желающих записаться добровольцами будет немного, спрогнозировали тогда опрошенные "Кавказским узлом" черкесские активисты.

Сами активисты "Черкесского Комитета" мотивируют необходимость появления своей структуры тем, что с "Советом Объединенной Черкесии" они "расходятся во взглядах". "Конференция в Киеве по Горской республике была организована Ахмедом Закаевым. Наши черкесы все против Горской Республики, это консолидированное мнение всех черкесов. Наши представители диаспоры приехали туда выступить по вопросу геноцида черкесов. Но там была какая-то хитрость, их подписи оказались под резолюцией, и теперь шквал звонков с Родины с категорическим неприятием этого", - рассказал Касе Кик.

В диаспоре также есть мнения, что Горская Республика – это попытка воссоздания кавказского теократического образования, рассказала Анжелика Тохтамыш. Действия представителей "Совета Объединенной Черкесии", поставивших подписи под итоговой резолюцией на конференции в Киеве, она назвала нелегитимными. "Мы против Горской Республики, они хотят создать халифат. У меня доверия к политике Закаева нет. Что нам дает Горская Республика? Когда она прекратила существование, у нас забрали нашу территорию. У нас не отдельная нация, у нас очень много чего общего, но также очень много различий. Мы не настолько радикально религиозны. При этом мы не настолько были исламизированы даже в постцарские времена, насколько сейчас. И нас это не устраивает, все должно быть в меру. Я не хочу обсуждать их [сторонников Закаева] политические проекты. Меня волнует моя территория и живущий на этой территории народ", - резюмировала Тохтамыш.

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* Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование в 1991-2000 годах, созданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное российской армией во время второй чеченской кампании. Ичкерия не была признана ни одним из государств – членов ООН.

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