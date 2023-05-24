Черкесы в Турции встревожены российским давлением на диаспору

24 мая 2023, 03:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Черкесская диаспора столкнулась с ограничениями в правах на фоне углубления сотрудничества Турции с Россией. Перед вторым туром президентских выборов оппозиция выступила за признание геноцида черкесов, однако среди черкесов нет политического единства даже по таким вопросам, как военные действия России на Украине, заявили представители диаспоры.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году МИД Турции в преддверии 158-й годовщины окончания Кавказской войны назвал трагедией массовое изгнание черкесов с Кавказа. В этом году власти Турции отозвали разрешение на проведение митинга в годовщину русско-кавказской войны 21 мая. Формальной причиной отказа в проведении 21 мая митинга в Стамбуле были названы соображения безопасности перед предстоящим 28 мая вторым туром выборов президента страны. Неформальной причиной стало давление на турецкие власти со стороны представителей МИД России, сообщал Йылмаз Донмез.

Прокурдская партия HDP потребовала признать геноцид черкесов в своем обращении, приуроченном к годовщине изгнания черкесов с Кавказа в Османскую империю. Ранее с аналогичной инициативой выступали партии кемалистов CHP и оппозиционных националистов İYİ («Хорошая»).

«Первым шагом должно быть признание геноцида черкесов. Имена, язык и культурные права черкесов, проживающих в Турции, названия сел, которые были изменены, должны быть возвращены и должна быть оказана безусловная поддержка возвращению черкесов на их родину», - цитирует 23 мая заявление HDP издание «Голос Турции».

Несмотря на то, что власти Турции накануне памятного митинга по случаю изгнания черкесов, запланированного на 21 мая, отозвали разрешение на его проведение в Стамбуле, в черкесской диаспоре не готовы призывать голосовать на предстоящем втором туре выборов за оппозицию, поскольку среди черкесов большое число людей с разными политическими взглядами, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» генеральный секретарь Федерации черкесских организаций Турции «Черкесфед» Йылмаз Донмез.

«Мы не имеем права вмешиваться в выборы, мы не хотим быть диктаторами, не можем навязывать ничего. Среди нас есть представители разных партий, мы стараемся дружить со всеми без проблем. Но мы дали понять черкесам, почему нам отказали, у нас на странице есть сообщение и на памятных мероприятиях мы это еще раз разъяснили», - рассказал Донмез.

Представитель Федерации также разъяснил, что с начала спецоперации на Украине в диаспоре интенсифицировали работу по международному признанию геноцида черкесов. «Весь мир сразу стал меняться, надо было как-то реагировать. У нас был готовый пакет документов по признанию геноцида, мы подали в посольство Украины этот пакет, чтобы они признали наш геноцид. Черкесы долгие годы собирали все сведения, несмотря на это до сих пор никто не признал, кроме Грузии», - сообщил Донмез.

Основные цели черкесской повестки сохраняются, но ситуация на Украине внесла дополнительный фактор раскола в черкесское движение, отметил собеседник. «Госполитика действует на мышление людей. На кого-то действует пророссийская пропаганда. Местные черкесы здесь [в Турции] разделены. Есть те, кто против [действий России], но [спецоперация] нас еще больше разделила», - заключил Донмез.

В том, что действия власти или риторика оппозиции сильно повлияет на электоральные предпочтения черкесов диаспоры, усомнилась и черкесская активистка Анжелика Тохтамыш.

«Как повлияет [запрет митинга в Стамбуле] на выборы, я не знаю, достучаться до многих людей невозможно. Я не думаю, что [предпочтения] сильно изменятся. В Кайсери на выборы в парламент самовыдвиженцем шел черкесский депутат. Там проживает 70 тысяч черкесов, а проголосовало за него 10 тысяч», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Спецоперация на Украине расколола черкесское сообщество



В связи с началом спецоперации на Украине в диаспоре был создан «Комитет помощи», целью которого является содействие бегущим от мобилизации, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель черкесской общественной организации стамбульского района Малтепе Мурат Озден.

«Мы создали комитет помощи в связи с событиями на Украине. Мы никого насильно не смогли вывезти из России, но нежелающим [участвовать в СВО], кто своими силами сюда добираются, мы помогали обосноваться или ехать дальше, куда получится. Большей частью они направляются в ЕС», - рассказал собеседник.

Он отметил, что СВО раскололо диаспору. «Например, в КАФФЕД говорят, что надо быть с русскими в контакте, не ссориться с ними, чтобы далее не было проблем. Есть также "Черкесфед". Они говорят, что сделают все, что в их силах, против действий России на Украине. Эти две организации вошли в общий комитет, начали сообща работать, но с российской стороны вновь саботируют эту работу, используя КАФФЕД, ослабляя эти усилия. Нынешний глава КАФФЕД пытается вытащить членов организации из-под российского влияния, но большинство в ней преследуют российские интересы, идущие вразрез с интересами черкесов», - сказал Озден.

Даже те живущие в Турции черкесы, кто не разделяет целей России, предпочитают отмолчаться, так как на родине живут родственники, добавил он.

Озден отметил, что несмотря на либерализацию национального вопроса в Турции за последние 20 лет, в период руководства республикой Реджепом Эрдоганом в турецком обществе сохраняются ограничения для развития черкесов как политической нации по примеру курдов, имеющих парламентскую партию.

«Ранее в Турции были против любого национализма. Потому даже просто говорить, что я черкес, было невозможно, могли быть и последствия. Из-за маленькой книжечки меня посадили в тюрьму, я отсидел полтора года в 1984-85 году. Тогда страной руководила военная хунта во главе с Кенаном Эвреном. Люди отрицали в то время свою этническую принадлежность, чтобы был какой-то карьерный рост. В политике очень мало черкесов, кто бы <...> смог пробиться. Мы только могли в фольклоре заявлять о себе, собираться потанцевать, а о политике не могли даже и думать», - рассказал Озден.

Перед диаспорой продолжает остро сохраняться вопрос родного языка, отметил он. «В Турции исчез убыхский язык, а наша молодежь в большинстве не знает родного языка. Попытки добиться вещания государственного канала TRT на черкесском языке не принесли никакого результата», - сказал он.

Отвечая на вопрос о взаимодействии КАФФЕД (Федерации кавказских организаций Турции) с МЧА (Международной черкесской ассоциацией, пророссийской общественной организацией черкесов) Озден отметил, что юридически они никогда не были связаны. «КАФФЕД никогда не входил в состав МЧА. В прошлом году проводили голосование по вопросу, вступить или разорвать отношения. Основная масса голосовала за вхождение в состав, только глава организации выступил против. Крупнейшие черкесские организации разделяет один самый главный вопрос: КАФФЕД – пророссийская организация, "Черкесфед" – наоборот. Сегодня между МЧА и КАФФЕД нет никаких разногласий», - рассказал Озден.

По мере усиления российско-турецких отношений ситуация с правами черкесов в Турции ухудшается, заявил он. «Какой-то небольшой период был свободным для черкесской диаспоры. Нас стали слушать госслужбы, тогда АК Партия (партия Эрдогана) только начинала свое правление. Нам уделялось внимание, постоянно старались вслух о нас говорить в медиа. До 2014-2015 годов даже была какая-то поддержка со стороны властей в вопросе нашего геноцида, в связи с Олимпиадой, затем все стало меняться в худшую сторону и давление усилилось извне, со стороны России», - отметил Озден.

События на Украине фактически на этот процесс дополнительный отпечаток не наложили. Положение черкесов продолжает ухудшаться, о чем говорит и последний запрет на проведение митинга в Стамбуле в годовщину изгнания черкесов с Кавказа, рассказал собеседник. «Эрдоган начал «закручивать гайки» с того времени, как интенсифицировались отношения с Россией <...> Государство стало к нам по-другому относиться, эта проблема была еще до начала [событий] в Украине, нас стали ущемлять в правах. Те же самые митинги с 2015 года стали чаще ограничивать, переносить на задворки. Мы можем сейчас ходит в нацодежде, говорить на родном языке - в этом плане все гораздо лучше, чем было до Эрдогана. Но в государственных, близких к госструктурам, парламенте, министерствах представлять свое этническое лицо, представляться черкесом стало невозможным вообще. Даже были случаи, когда выживали из партий только за то, что представлялся, как черкес», - рассказал Озден.

События на Украине раскололи диаспору на два лагеря, отметил активист. «Очень многие стали безразлично относиться к этой ситуации, а кто-то говорит, нам надо быть на стороне русских, потому что иначе мы можем навредить нашим братьям», - заявил он.

Влияние пророссийских черкесов на диаспору снижается

Усиление давления на активистов в России с началом СВО привело к их оттоку из страны, чем в обычной ситуации власти страны пользовались для нивелирования влияния гражданских и политических деятелей на аудиторию. Однако в случае с черкесскими активистами, давление на которых также усилилось, их эмиграция приводит лишь к активизации работы, поскольку основная масса черкесов живет в диаспоре, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» черкесский активист Касе Кик.

«В Стамбуле обычно митинги проходили по федерациям - отдельно КАФФЕД, отдельно "Черкесфед", «Патриоты Черкесии». С приездом [в Турцию] Мартина Кочесоко эти митинги объединились, как у нас бывает на Родине, вне зависимости от разных взглядов. Начало [спецоперации] России против Украины ознаменовалось в том числе тотальной охотой на всех несогласных и инакомыслящих. В том числе и выдавило активистов черкесского нацдвижения, что во многом развязало руки активистам. Власти России во многом некомпетентны в анализе, они действуют по общероссийской кальке. Когда гражданские и политические деятели выдавливаются из страны, они быстро теряют внимание и актуальность среди российского общества и таким способом они добиваются политического забвения. С нами же этот механизм не работает, поскольку 80% черкесов живут в диаспоре, и мы находим электорат, с которой до этого в таком актуальном политическом русле никто не работал. Естественным результатом этого становится более масштабная актуализация острых политических вопросов и подходов к решению их», - рассказал Кик.

Оценивая влияние ориентированных на Россию черкесских централизованных организаций на общину и диаспору, Кик отметил, что оно с каждым днем снижается. «МЧА - это муляж и имитационный орган российских спецслужб, задачей которой является фактически контрработа интересам черкесского народа. И это уже все давно знают, в том числе в КАФФЕД пришло прозрение по этому вопросу. Насколько я вижу, КАФФЕД не видит сейчас очевидных причин продолжать работу с откровенно античеркесской организацией в лице МЧА», - заключил Кик.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также размещена статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.