Решение властей Стамбула запретить черкесам проведение митинга возмутило представителей диаспоры

22 мая 2023, 02:43

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Ежегодные памятные мероприятия по случаю годовщины изгнания черкесов с исторической родины были отменены в Стамбуле. Активисты планировали митинг, однако мэрия отозвала разрешение на публичную акцию, сообщил генсек «Черкесфеда» Йылмаз Донмез. Акции памяти жертв депортации прошли в других городах Турции.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году МИД Турции в преддверии 158-й годовщины окончания Кавказской войны назвал трагедией массовое изгнание черкесов с Кавказа.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны.

По словам генерального секретаря "Черкесфеда" Йылмаза Донмеза, власти Стамбула мотивировали отказ в проведении ежегодного мероприятия 21 мая предстоящим 28 мая вторым туром выборов президента и соображениями безопасности. Заявка на проведение памятного мероприятия в 159-ю годовщину изгнания черкесов, которое они называют геноцидом, была подана 30 марта, рассказал он 21 мая корреспонденту "Кавказского узла".

«В этот раз это совпадало по времени с предстоящими выборами, мы переживали в этой связи. Ответ нам дали только 16 мая. Сначала положительный. Все эти два месяца мы звонили, спрашивали о решении. Но 17 мая отказали, сославшись на ситуацию с выборами. Мы выразили недоумение, поскольку украинская диаспора и крымские татары проводят там каждый день митинги, и просили мотивировать причины такой дискриминации. Ответ нас не устроил, мы просили сообщить настоящую причину. Было сообщено, что им позвонили представители российского МИД и просили отказать в разрешении на проведение этого митинга. И, якобы, этот отказ стал не столько желанием властей [Турции], сколько принят под российским давлением. Российскую сторону возмущает наш традиционный ритуал, которым мы завершает ежегодный митинг, возлагая траурный черный венок к стенам российского консульства. Разрешительный орган нам предложил отказаться от этого ритуала, чтобы позволить пройти основной части мероприятия. Однако мы уже сообщили представителям диаспоры об отказе и изменили повестку дня, перенесли основные мероприятия в Кефкен и Анкару. Кроме того, я не могу единолично принимать решение об отмене ритуала и изменении программы памятных мероприятий. У нас для этого уже не было времени», - рассказал руководитель «Черкесфеда».

Адыги (черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. 21 мая ежегодно отмечается как День памяти адыгов, говорится в справке "Кавказского узла".

Решение турецких властей о запрете памятного мероприятия в центре Стамбуле вызвало возмущение среди представителей черкесской диаспоры Турции и общины в России. Это также вызвало вопросы к организаторам - Федерации черкесских организаций Турции «Черкесфед», рассказал черкесский активист Касе Кик корреспонденту «Кавказского узла».

"Черкесфедом" было сообщено, что они не могли не пойти на встречу властям и согласились, и теперь переносят все действия в Кефкен, на побережье Черного моря, где высадились черкесские изгнанники, и муниципалитет организует автобусы для активистов. В то же время позавчера я узнал от друзей - крымских татар <...>, что они будут проводить на том же месте, где планировали черкесы, свой митинг. Нас пригласили поучаствовать. На что мы откликнулись с представителями черкесских организаций. Также митинг был разрешен и украинским активистам на 21 мая на том же месте», - сообщил Кик.

Он отметил заслуги «Черкесфеда» перед диаспорой, при этом назвав решение федерации спорным для черкесов Турции. «Это стало резонансным известием, все спрашивают, почему, как «Черкесфед» так поступил. Негодование в соцсетях и шквал комментариев. Но комментариев мы пока от них не видели. Они много делают для черкесов, большой пласт заслуг, но за этот поступок народ их сильно осуждает», - заключил Кик.

В этом году мероприятия, традиционно проводимые в других стамбульских районах, также были отменены, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» активистка Анжелика Тохтамыш.

«Было запланировано много мероприятий, но большинство из них запретили. Если в предыдущие годы проводили на площади Йеникапы, в районе Картал, где у нас есть аналог нальчикского памятника, и мы там проводили параллельно с Таксимом митинги, а в этом году и там ничего не разрешили, хотя заявку подавали. В Кайсери мероприятия прошли и других маленьких городах, в Анталье филиалы диаспор провели акции. Было большое открытие памятника в Кефкене, провинции Коджаели. Это подарок от района, где находится место паломничества, где высаживались изгнанники с Кавказа. Администрация района сама предложила установить там памятник этой трагедии», - рассказала Тохтамыш.

Она также отметила, что в прежние годы представителям диаспоры всегда помогали власти на местах. «В Турции местные власти все же и в этом году где-то дали добро и памятные мероприятия проводили», - заключила Тохтамыш.

21 мая, День памяти жертв Кавказской войны, официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией. В этом году власти Кабардино-Балкарии запретили проводить 20 и 21 мая мероприятия в память о жертвах Кавказской войны, пригрозив ответственностью за нарушение запрета, рассказал председатель "Координационного совета адыгских общественных объединений" Аслан Бешто. В Черкесске участники митинга возложили цветы к памятнику жертвам Кавказской войны, акции по случаю Дня памяти адыгов прошли и в других районах Карачаево-Черкесии. В Сочи в согласованных с мэрией мероприятиях приняли участие порядка полусотни человек.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также размещена статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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