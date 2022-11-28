Адыгские активисты сочли провальной идею создания черкесского батальона на Украине

28 ноября 2022, 16:02

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Призыв активиста Ибрагима Яганова* сформировать на Украине черкесский батальон для участия в боевых действиях против России вызвал интерес у адыгов в России и за рубежом, но лишь как политическое заявление, а желающих записаться добровольцами будет немного, указали опрошенные "Кавказским узлом" черкесские активисты.

Как писал "Кавказский узел", к 25 ноября власти официально подтвердили гибель на Украине 46 уроженцев Кабардино-Балкарии, 12 уроженцев Адыгеи и пяти жителей Карачаево-Черкесии. Общее число уроженцев СКФО и ЮФО, чья гибель на Украине официально подтверждена, достигло к этому дню не менее 952.

Адыги (черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают на территории Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Краснодарского и Ставропольского краев. В трёх из них адыгские народы являются одной из титульных наций: черкесы в Карачаево-Черкесии, адыгейцы в Адыгее, кабардинцы в Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Кавказского узла" "Адыги".

Черкесский активист, уроженец Кабардино-Балкарии Ибрагим Яганов призвал создать «черкесский добровольческий батальон» на Украине, сообщил 20 ноября телеграм-канал "Голос Кавказа", проиллюстрировав сообщение видеообращением Ибрагима Яганова, который заявил, что батальон уже формируется.

В черкесской диаспоре Турции о создании «черкесского добровольческого батальона» не знают, высказал мнение владелец и ответственный редактор «Journal of Caucasian Studies» и администратор сайта Центра черкесских исследований Мурат Папсу. "Сведения о нем публикуют «Çerkesya Hareketi» («The Movement of Circassia») и организация «Объединенный Кавказ» («Birleşik Kafkasya») на своих страницах в соцсетях. Обычно это переводы и видеоролики со субтитрами на турецком. И это всё. Публичных дискуссий на эту тему нет. Иногда можно встретить индивидуальные комментарии, но организации в общем молчат. Причины этого я вижу в том, что, во-первых, черкесские организации и сами люди не желают рушить отношения с родиной, то есть с Россией. Второе - повестка дня в Турции очень насыщенна: экономический кризис, дороговизна жизни, предстоящие выборы президента, военная операция в Сирию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, черкесские организации в Турции "в общем относятся к действиям России на Украине критически и не поддерживают ее". "Но заявляют об этом тихим голосом. Поэтому вряд ли кто-то [отправился] записываться добровольцем в батальон Яганова", - сказал Мурат Папсу.

Идея Ибрагима Яганова не обсуждалась среди черкесских организаций до его обращения, подтвердил член исполкома МЧА, представитель общественной организации «Адыгэ Хасэ» Абхазии Нагуар Зиуар Наураз корреспонденту "Кавказского узла", предположив, что "в этот батальон никто не пойдет".

Ожидать сколько-нибудь массового притока добровольцев в батальон не приходится, согласился председатель «Адыгэ Хасэ» Краснодарского края Аскер Сохт. "Людям совсем не до того", - высказал он свое мнение корреспонденту "Кавказского узла".

Обращение Ибрагима Яганова стало резонансным в черкесской диаспоре, возразила черкесская активистка из Стамбула Анжелика Тохтамыш-Джейишакар. "Я не согласна, что никто не отреагировал. В тех пабликах, в которых я участвую, они живо обсуждают, мнения разные. Но мне звонили, спрашивали, есть ли речь Ибрагима на турецком. Общее мнение, что [черкесы] не хотят складывать на Украине свои головы, нас и так мало... Как я понимаю, Ибрагим не призывает сломя голову нестись в Украину. Он призывает создавать батальон, и он не имеет в виду только стреляющих солдат, а политическую команду", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Тохтамыш-Джейишакар.

Она отметила, что Яганов широко известен в диаспоре и пользуется авторитетом. "В диаспоре он очень уважаем. Его в Турции знают, причем представители разных национальностей. У него есть здесь определенный бэкграунд. Есть и те, кто просто завидует", - сказала активистка.

Призыв Яганова не вызвал удивления в диаспоре, поскольку был ожидаемым, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» живущий в Турции руководитель Исследовательского центра истории и общественной жизни Черкесии Тарик Топчу. "Да, мы услышали призыв Яганова и не удивлены. На самом деле мы давно знали, что среди черкесской молодежи есть те, кто хотел пойти на такой шаг, и мы этого ждали. Потому что политика Российской Федерации, направленная на отрицание несправедливости, с которой мы столкнулись в прошлом, и черкесского вопроса, ее нежелание вести диалог и решать черкесский вопрос, толкает черкесов, особенно молодежь, к отчаянию и поиску других собеседников и решений", - сказал Топчу.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны. 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны, официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией.

Отношение черкесской диаспоры к призыву Яганова неоднородно, добавил он. "Есть те, кто сочувствует и поддерживает, но есть и те, кто возражает против этого, говоря, что "в этом не было необходимости", "они хотят использовать черкесский народ". Те, кто поддерживает призыв Яганова, говорят, что Россия никогда не решит черкесский вопрос сама по себе, она даже не признает, что такая проблема существует, и потому [военная операция] в Украине - это возможность. Те, кто выступает против, говорят, что Запад не заинтересован в решении черкесского вопроса и что "эта [военная операция] - не наша [военная операция]"", - сказал Тарик Топчу.

В черкесской диаспоре у Владимира Путина нет поддержки, но и политика Запада также критикуется, отметил он. "Черкесы, или большинство черкесов, все еще надеются на будущее, но они также устали и злы от ожидания. Мы можем сказать, что в диаспоре у Путина нет поддержки, очень мало, если таковая вообще есть. Но некоторые из них думают, что эта [военная операция] была спровоцирована и подготовлена Западом, и говорят, что Украина является жертвой [противостояния] между Западом и Россией. Таким образом, они не поддерживают Путина, но они также критикуют Украину. Те, кто поддерживает Украину, говорят, что Россия - это агрессивная и экспансионистская империя, а Путин строит унитарную Россию, ассимилируя нерусские народы, поэтому единственным решением является разрушение этой империи", - поделился своими наблюдениями Тарик Топчу.

Сам активист выразил несогласие с призывом к агрессивным формам сопротивления, делая ставку на демократическую смену власти в России. "Мы, движение Черкесии, также считаем, что Россия не является демократической страной, и что будущее народов, проживающих в России, не гарантировано. Но эта проблема - проблема всех народов, проживающих в Российской Федерации, в том числе и русских. И народы России должны решить эту проблему сообща и демократическим путем. Исторического и интеллектуального потенциала для решения всех проблем демократическими методами достаточно", - сказал Топчу.

Он также поддерживает точку зрения части представителей диаспоры о том, что «Запад должен отказаться от своих амбиций окружить и уничтожить Россию, как и Россия должна признать право народов на самоопределение, их права и свободы». "Люди беспокоятся о своем будущем, которое не видят свободным. Они не хотят жить с теми, кто омрачает их будущее. Мы не поддерживаем призывы Ибрагима Яганова и других друзей к [боевым действиям] против России. Мы знаем их всех, все они наши молодые люди, и все они патриоты. Но они злы и потеряли надежду на то, что Россия сможет решить черкесский вопрос. Поэтому они начали искать другие решения и собеседников. Мы надеемся, что власти увидят этот растущий гнев во всех народах, живущих в России, и решат проблемы, построят демократический и равноправный союз или Федерацию народов", - сказал Топчу.

Оценивать объективно реакцию представителей черкесской общины, проживающей в России, невозможно ввиду под угрозой преследования за инакомыслие, полагает живущий в Турции председатель общественно-политического движения «Черкесский Конгресс» Касей Кик. "Черкесская общественность разбросана по всему миру в разных странах и достаточно широко представлена. Исходя из этого, взгляды и отношение к заявлению Ибрагима Яганова могут быть диаметрально разными. Черкесы - многомиллионный народ, но народ разделенный, в силу трагических исторических событий прошлого. На родине в публичном медиапространстве в основном мы слышим критические голоса от тех, кто являются «техническими черкесами», иначе в условия современной тоталитарной России они могут быть подвергнуты жестким репрессиям. Объективно оценивать отношения черкесов Кавказа в данной ситуации сложно", - сказал Кик корреспонденту «Кавказского узла».

Обсуждение обращения Яганова в черкесской диаспоре за рубежом проходит свободно, потому представляет реальный срез мнений, отметил активист. "В диаспоре подобного давления со стороны государства нет. Ибрагим обладает безусловным авторитетом, узнаваемостью во всем черкесском мире, что на родине, что в диаспоре, и как у любого видного политического деятеля, есть и люди, поддерживающие его заявление", - сказал он.

При этом Касей Кик отметил, что большинство представителей черкесов выступают за политические и дипломатические пути борьбы за права черкесов. "Наш народ особо остро относится и переживает любую форму возможного насилия. Основное мнение, господствующе в черкесском политическом пространстве на родине и в диаспоре, что нужно бороться за права и свободу Черкесии мирным, политическим и дипломатическим путем", - сказал он.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

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