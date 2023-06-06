Чеченские силовики получили условные сроки по делу об исчезновении Кардашова

06 июня 2023, 14:53

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Гудермесский городской суд приговорил к двум годам условно бывших росгвардейцев Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева по делу об исчезновении жителя Дагестана Алексея Кардашова. Назначенное наказание несоразмерно и будет обжаловано, заявили представители матери Кардашова.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2020 года суд в Гудермесе признал Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева виновными в незаконном задержании Алексея Кардашова, каждый из силовиков был осужден на 3,5 года условно. Весной 2021 года Верховный суд Чечни удовлетворил апелляционную жалобу и отменил приговор, отправив дело на новое рассмотрение в Гудермесский горсуд. 1 июня гособвинитель потребовал приговорить бывших росгвардейцев к двум годам условно.

Алексей Кардашов, владевший аптекой в Хасавюрте, уехал из дома 14 сентября 2017 года и не вернулся, его тело до сих пор не найдено. Основанием для преследования Абдурашидова и Дукаева стали показания жителя Грозного Саид-Магомеда Омарова, которые он давал, когда расследование проводилось в Дагестане, однако после передачи дела в Чечню он внезапно подписал явку с повинной. Двое их бывших коллег находятся в розыске по этому делу. В ноябре 2020 года Гудермесский горсуд приговорил Омарова к девяти годам строгого режима за убийство Кардашова и кражу его машины. Мать Кардашова заявила, что не верит в виновность Омарова.

Сегодня в Гудермесском городском суде состоялось заседание по делу чеченских силовиков, обвиняемых в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ предусматривает до четырех лет лишения свободы) в связи с исчезновением жителя Дагестана Алексея Кардашова. Дукаев пришел на оглашение приговора с адвокатом, Абдурашидов на суды не приходил, его не было и сегодня. По слов адвоката росгвардейцев, Абдурашидов не приходит на суд, потому что находится в зоне военной операции, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание суда. Помимо Дукаева, его адвоката и прокурора в зале суда также были представители потерпевшей от "Команды против пыток".

Суд приговорил Дукаева и Абдурашидова к двум годам условно. Дукаев воспринял приговор спокойно. Защита не будет обжаловать приговор, сказал адвокат Дукаева Рустам Сапурбиев. "В сентябре истекают сроки давности", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла"

Адвокат потерпевшей, матери Кардашова Салман Гамзатханов заявил, что считает этот приговор неправосудным и будет его обжаловать. Мать Кардашова Циля Якубова, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что не посещала суд, так как это ей психологически тяжело.

Руководитель северо-кавказского отделения "Команды против пыток", которая также представляет интересы Якубовой, Екатерина Ванслова, сказала, что они считают решение суда несправедливым. "Мы неоднократно указывали на процессах по этому делу, что деяния Дукаева и Абдурашидова надлежит квалифицировать по более тяжкой статье уголовного кодекса РФ и что доказательства вины всех причастных к похищению Кардашова лиц должны исследоваться в одном судебном процессе. В итоге вынесен приговор лишь по части 1 статьи 286 УК РФ. Мы категорически не согласны с такой квалификацией и с таким несоразмерным наказанием и будем обжаловать приговор, добиваясь полноценного расследования", - сказала Ванслова корреспонденту "Кавказского узла".

Дело Омарова, обвиняемого в убийстве Кардашова, рассматривается повторно в Ножай-Юртовском суде Чечни. Версия следствия о причастности грозненца Саид-Магомеда Омарова к убийству дагестанского аптекаря Алексея Кардашова основана лишь на признании подсудимого и не подкреплена другими доказательствами, заявила 5 июня в суде защита. В материалах дела даже не подтвержден факт убийства Кардашова, подчеркнул адвокат потерпевшей стороны.

"Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

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