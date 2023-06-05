Защита раскритиковала доводы следствия по делу об убийстве Кардашова

05 июня 2023, 19:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Версия следствия о причастности грозненца Саид-Магомеда Омарова к убийству дагестанского аптекаря Алексея Кардашова основана лишь на признании подсудимого и не подкреплена другими доказательствами, заявила в суде защита. В материалах дела даже не подтвержден факт убийства Кардашова, подчеркнул адвокат потерпевшей стороны.

Как писал "Кавказский узел", в феврале стало известно, что дело об убийстве Алексея Кардашова, в котором обвиняется житель Грозного Саид-Магомед Омаров, передано в Ножай-Юртовский райсуд Чечни.

Алексей Кардашов, владевший аптекой в Хасавюрте, уехал из дома 14 сентября 2017 года и не вернулся, его тело до сих пор не найдено. Следователи считают, что росгвардейцы Бекхан Абдурашидов и Аслан Дукаев вывезли Кардашова в Чечню и оставили Кардашова с Саид-Магомедом Омаровым, который убил Кардашова в ходе ссоры. Основанием для преследования Абдурашидова и Дукаева стали показания Омарова, которые он давал, когда расследование проводилось в Дагестане. Однако после передачи дела в Чечню он внезапно подписал явку с повинной. В ноябре 2020 года Гудермесский горсуд приговорил Омарова к девяти годам строгого режима за убийство Кардашова и кражу его машины. Мать Кардашова заявила, что не верит в виновность Омарова.

Сегодня в Ножай-Юртовском райсуде прошло заседание по делу Саид-Магомеда Омарова. На заседание были вызваны два свидетеля, но суд не смог обеспечить их явку, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

На заседании также присутствовали Омаров и его адвокат, родители и еще одна родственница Омарова, а также два молодых человека – вероятно, друзья подсудимого. Сторону потерпевшей - матери Кардашова Цили Якубовой - представляли гособвинитель, адвокат Якубовой, а также юристы "Команды против пыток", которая также представляет в суде интересы Цили Якубовой.

В связи с тем, что свидетелей, которых планировалось допросить, не было, судья Адван Атаев предложил сторонам изменить порядок исследования доказательств и сначала рассмотреть письменные доказательства. Стороны его поддержали, и прокурор огласил письменные доказательства. В частности, он зачитал судебно-медицинскую экспертизу, основанную на показаниях Омарова, в которых тот рассказывал, как убивал Кардашова. Эксперт в ней приходит к выводу о возможности причинения смерти действиями, которые описал Омаров.

Салман Гамзатханов, адвокат Цили Якубовой, обратил внимание суда на неполноту экспертизы. Так, отметил адвокат, следствием не ставились вопросы о том, с какой силой был нанесен удар, какова была амплитуда размаха руки, каким именно предметом был нанесен удар. Также следствие не предоставило информацию о том, в каком состоянии находился сам Омаров, если, согласно версии следствия, у них с Кардашовым произошла драка, и тот нанес Омарову множественные удары по разным частям тела. Кроме того, подчеркнул Гамзатханов, вся экспертиза основана на показаниях Омарова, который, по мнению потерпевшей стороны, этого убийства вообще не совершал.

Также в суде было оглашено второе письменное доказательство - заключение эксперта о вменяемости подсудимого.

После заседания Саид-Магомед Омаров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что чувствует себя "нормально", а на вопрос о том, скучает ли он по детям, ответил: "А вы как думаете?". "Вы скучаете по своим детям? Вот и он скучает", - вступила в беседу мать Омарова. После этого она попросила не задавать никаких вопросов. "Мы и так настрадались", - пояснила женщина.

Адвокат Султан Касумов, назначенный Омарову судом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что это дело "не имеет под собой никаких оснований". "Нет тела - нет дела" - есть такое правило. А тут тела нет, а дело есть. И еще одно правило: "Вскрытие покажет". А у нас не вскрытие показывает, а "литература" (имеется в виду судмедэкспертиза, основанная на показаниях Омарова о том, как он убивал Кардашова. - Прим. "Кавказского узла")", - сказал Касумов.

Адвокат подчеркнул, что всё дело основывается только на признательных показаниях Омарова. "Он сказал "Я убил". Ну давайте я скажу: "Я убил Кеннеди". Можно считать, что дело о его [Кеннеди] убийстве раскрыто? У нас дважды отменялся приговор. А прекратить дело никто не осмеливается", - сказал Султан Касумов.

Он сообщил, что считает необходимым допрос свидетелей, которого добивается адвокат потерпевшей. "Есть сведения, что эти свидетели могут быть причастны к этому делу", - пояснил он. По его словам, допрос этих свидетелей не состоялся уже дважды.

"Мы требуем, чтобы эти свидетели были допрошены", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат потерпевшей Салман Гамзатханов. Он уточнил, что одна свидетельница - подруга Кардашова, которая могла что-то знать об обстоятельствах его исчезновения, а второй свидетель - человек, который давал показания на этапе следствия. "Если они не смогут обеспечить привод этого свидетеля, я буду просить суд, чтобы он предложил гособвинению отказаться от данных этим свидетелем показаний. Потому что в своих показаниях он говорил о том, чего знать не мог. По сути, придумывал показания о том, что Омаров мог совершить то, чего не делал", - сказал адвокат.

Гамзатханов подчеркнул, что не столько здесь защищает Омарова, сколько интересы своей доверительницы. "Этой версией (о виновности Омарова) они закрывают подход ко всем другим версиям, и настоящий преступник не будет пойман", - сказал он.

По его мнению, в принципе невозможно говорить об убийстве Кардашова, потому что нет ни одного факта, подтверждающего убийство. "В материалах дела нет ни одного доказательства, на основании которого можно было бы говорить о том, что Кардашова убили", - уточнил он.

В деле есть признательные показания самого Омарова и экспертиза, "вызывающая массу вопросов", отметил Гамзатханов. "Он (Омаров) говорит, что нанес Кардашову удар в висок, например. Откуда он знает, что он ударил в висок, он метился, что ли? Это вызывает огромные вопросы, да и его признательные показания тоже - в них очень много противоречий, Омаров в них путается, и это (его показания) ничто не подтверждает. А утверждать "Я убил человека", и на этом строить версию обвинения - неправильно, это противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса", - сказал адвокат.

Судья дает понять потерпевшей стороне, что не допустит каких-либо нарушений закона при рассмотрении дела, чтобы потом никто не смог упрекнуть его в предвзятости, прокомментировал заседание юрист "Команды против пыток" Роман Веретенников.

"Хочется надеяться, что суд примет законное решение, а оно может быть только о возврате дела прокурору, потому что оно не может рассматриваться в отрыве от дела о похищении Кардашова. А кроме того, дело об убийстве вообще не должно было попадать в суд, если не обнаружен труп человека и, соответственно, объективно не установлена причина смерти", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Веретенников.

Напомним, в декабре 2020 года суд в Гудермесе признал Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева виновными в незаконном задержании Алексея Кардашова, каждый из силовиков был осужден на 3,5 года условно. Весной 2021 года Верховный суд Чечни удовлетворил апелляционную жалобу и отменил приговор, отправив дело на новое рассмотрение в Гудермесский горсуд. 1 июня гособвинитель потребовал приговорить бывших росгвардейцев к двум годам условно.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.